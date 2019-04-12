Адаптол: инструкция применения

Адаптол – дневной транквилизатор, не вносит изменений в двигательную функцию организма и не приводит к миорелаксации (расслаблению мышц). Обладает успокаивающим и противотревожным эффектами. Чаще всего принимается при нервозоподобных состояниях и разных неврозах.

Состав и форма выпуска

Выпускается в виде таблеток по 300 мг и 500 мг.

Действующее вещество: мебикар.

Вспомогательные компоненты: метилцеллюлоза, стеарат кальция.

Фармакологические свойства

Действующее вещество Адаптола по химической структуре близко к естественным метаболитам организма. Так, его молекула состоит из 2-х метилированных фрагментов мочевины, которые входят в состав бициклической структуры.

Лекарство обладает умеренной транквилизирующей активностью, помогает снимать или значительно ослабляет чувство беспокойства, тревоги, внутреннего эмоционального напряжения, раздражения и различные страхи. Так как Адаптол никоим образом не сказывается на умственной и двигательной активности, его можно использовать даже в течение рабочего/учебного дня. Также данное лекарство искусственно не создает приподнятого настроения или ощущения эйфории. Снотворного эффекта оно тоже не оказывает, но усиливает действие принимаемых снотворных средств и способно улучшать сон, если имеются его нарушения.

Плюс Адаптол оказывает ноотропное действие, проще говоря, стимулирует обмен веществ в нервной ткани. Благодаря этому препарат значительно улучшает когнитивные функции, в разы повышает внимание и общую умственную работоспособность. Не стимулирует симптоматику продуктивных психопатологических расстройств (например, бреда, патологическую эмоциональную активность).

Данное лекарство также обладает антиоксидантной активностью, действуя как мембраностабилизатор, адаптоген и церебропротектор в случае оксидантного стресса различного происхождения.

Адаптол воздействует на активность структур лимбико-ретикулярного комплекса, а именно – на эмоциогенные зоны гипоталамуса, 4 основные нейромедиаторные системы. Все это способствует их сбалансированности и интеграции, но при отсутствии адренонегативного воздействия. У данного препарата присутствует допаминположительный компонент. Также он имеет нормастенические свойства, т.е. нормализирующие.

Фармакокинетика

Во время перорального использования биодоступность Адаптола составляет 77-80%. Причем до 40% лекарства связывается с эритроцитами; остальные 60% содержатся в плазме в свободном состоянии, поэтому данный препарат широко распространяется в человеческом организме, легко проникая через мембраны.

Максимальная концентрация достигается через 30 минут, высокий уровень сохраняется около 3-4 часов, потом понемногу снижается. Адаптол полностью выводится из организма с мочой за сутки. Отметим, что он не накапливается в организме и не подлежит каким-либо биохимическим превращениям.

Привыкание, зависимость, а также синдром отмены при применении Адаптола не установлены.

Показания

Обычно Адаптол назначается врачом в таких случаях:

при неврозах, неврозоподобных состояниях, которые сопровождаются эмоциональной нестабильностью, раздражительностью, страхом либо чувством тревоги;

при синдроме раздраженного кишечника;

с целью улучшить переносимость пациентом нейролептиков, транквилизаторов для устранения вызванных ими побочных эффектов (неврологических, соматовегетативных);

при болях в сердце различного происхождения, но не связанных c ишемией;

для облегчения соматовегетативных проявлений ПМС, менопаузы;

при эмоциональном, оксидативном стрессе;

при никотиновой зависимости в комбинации с другими фармакологическими средствами.

Противопоказания

Нельзя назначать Адаптол при наличии аллергии на мебикар или вспомогательные компоненты.

Осторожно следует использовать это лекарство при признаках нарушения работы печени/почек, a также y больных с низким артериальным давлением.

Отсутствует опыт применения у детей.

Bo время лечения следует соблюдать осторожность при управлении транспортом, поскольку иногда применение Адаптола может вызвать снижение артериального давления.

Передозировка

Это малотоксичное фармакологическое средство, поэтому шанс передозировки низкий. Если все же это случилось, то могут наблюдаться:

снижение артериального давления (временное);

возникновение или усиление побочных эффектов (диспептических расстройств, аллергий);

понижение температуры тела.

Для лечения данного состояния применяются общепринятые методы дезинтоксикации – промывание желудка, прием энтеросорбента.

Побочные эффекты

Как правило, Адаптол переносится организмом хорошо. Но в отдельных случаях возможны побочные эффекты от приема препарата со стороны:

сердечно-сосудистой системы – падение артериального давления;

пищеварительной системы – различные диспептические нарушения (изжога, тошнота, боли в области живота);

дыхательной системы – резкое сужение бронхов, приводящее к спазму;

кожи, подкожной клетчатки – аллергические реакции (высыпания, зуд, краснота).

Также могут возникать общие нарушения. Например, слабость или гипотермия, т.е. снижение температуры на 1–1,5°C. В этих случаях прием Адаптола прекращать не следует. Но и беспокоиться не стоит – температура тела через время нормализуется самостоятельно. Аналогичная ситуация обстоит и с падением давления.

А вот в других случаях нужно прекратить прием Адаптола и обратиться к врачу за снижением дозировки либо заменой препарата.

Способ применения и дозы

Адаптол назначают принимать перорально, причем вне зависимости от приема пищи.

Дозировка для взрослых: по 300–500 мг, которые нужно принимать 2–3 раза в сутки.

Это важно! Максимальная доза одного приема составляет 3000 мг, а максимально допустимая суточная доза — 10 000 мг.

Длительность курса лечения зависит от индивидуальной ситуации и составляет от нескольких дней до пары месяцев.

В случае лечения никотиновой зависимости принимают по 500–1000 мг 3 раза в сутки в течение 1,5 месяцев.

Дозирование для детей от 10 лет составляет 300 мг/сутки или 500 мг/сутки, а в среднем – по 250 мг, которые нужно принимать 1-3 раза в день.

Лекарственное взаимодействие

Адаптол при необходимости можно сочетать c транквилизаторами (только бензодиазепиновыми), нейролептиками, а также со снотворными, психостимуляторами и антидепрессантами.

Применение при беременности и кормлении грудью

Адаптол имеет способность отлично проникать абсолютно во все ткани и жидкости нашего организма. На сегодня отсутствует достаточное количество данных касательно бeзопасности его применения во время беременности либо кормления грудью. Исходя из этого не рекомендуется использовать его этой категории людей.

Условия и сроки хранения

Обычно срок годности Адаптола составляет 4 года при правильном хранении – при температуре в пределах 15–25°С.