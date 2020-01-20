Аденома простаты: симптомы, диагностика и лечение

Аденома простаты является самым распространенным доброкачественным заболеванием среди мужчин старше 60 лет, но может проявляться и в возрасте 40-50 лет.

Весь этот процесс является следствием гормонального нарушения в организме мужчины. Образовавшаяся аденома простаты сдавливает мочеиспускательный канал, поскольку железа его охватывает.

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Симптомы аденомы простаты

Учащенное мочеиспускание малыми порциями;

Мочеиспускание слабой струей;

Ночное учащенное мочеиспускание более 2 раза;

Боль при мочеиспускании;

Безудержное влечение к мочеиспусканию;

Ощущение остаточной мочи;

Непроизвольное подтекание мочи;

Отсутствие самостоятельного мочеиспускания.

При таких признаках аденомы простаты нужно немедленно обратиться к врачу. Развитие довольно медленное, поэтому еще на ранней стадии можно избежать серьезных последствий. В зависимости от серьезности заболевания врач определяет, как его лечить.



При первых симптомах аденомы нужно обратиться к врачу

Диагностика аденомы простаты

1. Сбор анамнеза (опрос);

2. УЗИ простаты или органов мочеполовой системы (обычное и трансректальное);

3. Иммунологическое определение онкомаркера ПСА.

Лечение аденомы простаты

В случае возникновения подозрения у врача относительно онкологического процесса в простате, проводится биопсия предстательной железы.

В зависимости от результатов диагностики определяются методы лечения аденомы простаты (в том числе и операция, тур аденомы простаты, лазерная энуклеация аденомы простаты).

На ранней стадии назначается медикаментозное лечение аденомы простаты. Оперативные методы лечения используются в случае неэффективности консервативных.

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