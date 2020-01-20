Аденома простаты: симптомы, диагностика и лечение
Аденома простаты является самым распространенным доброкачественным заболеванием среди мужчин старше 60 лет, но может проявляться и в возрасте 40-50 лет.
Весь этот процесс является следствием гормонального нарушения в организме мужчины. Образовавшаяся аденома простаты сдавливает мочеиспускательный канал, поскольку железа его охватывает.
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Симптомы аденомы простаты
- Учащенное мочеиспускание малыми порциями;
- Мочеиспускание слабой струей;
- Ночное учащенное мочеиспускание более 2 раза;
- Боль при мочеиспускании;
- Безудержное влечение к мочеиспусканию;
- Ощущение остаточной мочи;
- Непроизвольное подтекание мочи;
- Отсутствие самостоятельного мочеиспускания.
При таких признаках аденомы простаты нужно немедленно обратиться к врачу. Развитие довольно медленное, поэтому еще на ранней стадии можно избежать серьезных последствий. В зависимости от серьезности заболевания врач определяет, как его лечить.
При первых симптомах аденомы нужно обратиться к врачу
Диагностика аденомы простаты
1. Сбор анамнеза (опрос);
2. УЗИ простаты или органов мочеполовой системы (обычное и трансректальное);
3. Иммунологическое определение онкомаркера ПСА.
Лечение аденомы простаты
В случае возникновения подозрения у врача относительно онкологического процесса в простате, проводится биопсия предстательной железы.
В зависимости от результатов диагностики определяются методы лечения аденомы простаты (в том числе и операция, тур аденомы простаты, лазерная энуклеация аденомы простаты).
На ранней стадии назначается медикаментозное лечение аденомы простаты. Оперативные методы лечения используются в случае неэффективности консервативных.
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