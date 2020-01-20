24 канал техно lifestyle спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar покер
more

Аденома простаты: симптомы, диагностика и лечение

1894 Читати новину українською
Аденома простаты / pixabay.com

Аденома простаты является самым распространенным доброкачественным заболеванием среди мужчин старше 60 лет, но может проявляться и в возрасте 40-50 лет.

Весь этот процесс является следствием гормонального нарушения в организме мужчины. Образовавшаяся аденома простаты сдавливает мочеиспускательный канал, поскольку железа его охватывает.

Читайте также: Как отличить простатит от аденомы простаты

Симптомы аденомы простаты

  • Учащенное мочеиспускание малыми порциями;
  • Мочеиспускание слабой струей;
  • Ночное учащенное мочеиспускание более 2 раза;
  • Боль при мочеиспускании;
  • Безудержное влечение к мочеиспусканию;
  • Ощущение остаточной мочи;
  • Непроизвольное подтекание мочи;
  • Отсутствие самостоятельного мочеиспускания.

При таких признаках аденомы простаты нужно немедленно обратиться к врачу. Развитие довольно медленное, поэтому еще на ранней стадии можно избежать серьезных последствий. В зависимости от серьезности заболевания врач определяет, как его лечить.

При перших симптомах аденоми потрібно звернутись до лікаря
При первых симптомах аденомы нужно обратиться к врачу

Диагностика аденомы простаты

1. Сбор анамнеза (опрос);
2. УЗИ простаты или органов мочеполовой системы (обычное и трансректальное);
3. Иммунологическое определение онкомаркера ПСА.

Лечение аденомы простаты

В случае возникновения подозрения у врача относительно онкологического процесса в простате, проводится биопсия предстательной железы.

В зависимости от результатов диагностики определяются методы лечения аденомы простаты (в том числе и операция, тур аденомы простаты, лазерная энуклеация аденомы простаты).

На ранней стадии назначается медикаментозное лечение аденомы простаты. Оперативные методы лечения используются в случае неэффективности консервативных.

Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Национальный отбор на Евровидение-2020: известны имена всех участников
сегодня
778
Теги: Медицина Здоровье Новости Здоровье Здоровая жизнь Лечение Мужское здоровье
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
17 января 21:41 Молочница у мужчин: причины, симптомы и лечение
52615
15 января 19:30 Как побороть страх перелетов после громкой авиакатастрофы
Олександр Бевза 682
14 января 17:55 Почему гомосексуальность – естественно, а гомофобия – нет
Олександр Бевза 10782
14 января 16:43 Воспаление легких: что такое пневмония и чем она опасна для взрослых и детей
Олександр Бевза 34577
14 января 08:43 Хроническая усталость: что это такое и как уберечься
Настя Сукач 11394
Новости
Больше новостей
Залиште відгук