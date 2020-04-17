Африка новый вероятный эпицентр вспышки коронавируса, – ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения предупредила, что Африка может стать следующим эпицентром вспышки коронавируса.

Предупреждение ВОЗ опубликовало издание BBC.

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На сегодня в Африке обнаружили 19 359 случаев инфицирования коронавирусом, из них 973 летальных случаев, еще более 4 тысячам больных удалось выздороветь.

Несмотря на то, что такие показатели ниже, чем в Европе и США, по данным ВОЗ, в Африке наблюдают увеличение случаев инфицирования. Так, вирус уже фиксируют далеко от африканских столиц.

Примечательно также то, что на континенте недостаточно аппаратов искусственной вентиляции легких для борьбы с пандемией.

Для пациентов, находящихся в критическом состоянии из-за Covid-19, доступ к ИВЛ может быть делом жизни или смерти,

– отметили в ВОЗ.

Также есть опасения, что вирус может быстро распространяться в районах, где проживает много людей, из-за чего будет невозможно вводить социальное дистанционирование.

Важно! К тому же, у многих людей в Африке нет доступа к чистой воде и мылу.



Африка новый вероятный эпицентр вспышки коронавируса / Фото AFP

Директор регионального бюро ВОЗ в Африке Матшидисо Моети рассказала, что в Африке пытаются сосредоточиться на профилактике заболевания, чтобы минимизировать количество инфицированных.

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