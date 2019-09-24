Акне: когда нужно сдавать анализы на гормоны
Мысль о том, что именно дисбаланс гормонов в организме является причиной прыщей на лице объединяет большинство людей с этим заболеванием. И практически 80% случаев акне – это заболевание кожи, в основе которого действительно лежит связь с гормонами.
Но это совсем не то, что вы думаете. Это совсем не означает, что у каждого, у кого были прыщи, обязательно будет какое-то гормональное нарушение / гинекологическое заболевание, рассказала дерматолог Светлана Якубовская.
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Существует 2 важных момента в развитии акне:
- абсолютная гиперандрогения (в вашем организме уровень андрогенов действительно повышенный);
- относительная гиперандрогения (ваши сальные железы имеют повышенную чувствительность к любому уровню гормонов андрогенов в организме, в том числе и к абсолютно нормальным).
И как это выяснить?
Ведь проще сдать кровь на гормоны, подумаете вы. Но правильней сначала прийти на прием к дерматологу и вместе с врачом проанализировать: когда и как все началось, были ли прыщи у ваших родителей (генетика), как вы ухаживаете за кожей, ваше питание, подверженность стрессам, предыдущее лечение и др.
Когда же действительно надо сдавать кровь на гормоны?
- внезапное возникновение прыщей после 25 лет;
- гирсутизме (избыточный рост волос по мужскому типу – над верхней губой, на подбородке и др);
- андрогенная алопеция (поредение волосы в области макушки головы);
- увеличение клитора в размерах;
- при синдроме поликистозных яичников;
- врожденная дисфункция коры надпочечников;
- ожирении.
Если акне возникло после 25 лет – нужно сдать анализы
Какие гормоны рекомендуется проверять?
- свободный и общий тестостерон;
- ДГЕА (дегидроэпиандростерон);
- андростендион;
- лютеинизирующий гормон (ЛГ);
- фолликулостимулирующий гормон (ФСГ).
Дополнительно по рекомендациям при тяжелых формах:
- соматотропин;
- инсулиноподобный фактор роста (соматомедин-с);
- инсулин;
- секс-глобулин (ГЗСГ);
- липидный профиль;
- 17-OH-прогестерон;
- пролактин;
- прогестерон.
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