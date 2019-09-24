Акне: когда нужно сдавать анализы на гормоны

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Когда сдавать гормоны
Когда сдавать гормоны

Мысль о том, что именно дисбаланс гормонов в организме является причиной прыщей на лице объединяет большинство людей с этим заболеванием. И практически 80% случаев акне – это заболевание кожи, в основе которого действительно лежит связь с гормонами.

Но это совсем не то, что вы думаете. Это совсем не означает, что у каждого, у кого были прыщи, обязательно будет какое-то гормональное нарушение / гинекологическое заболевание, рассказала дерматолог Светлана Якубовская.

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Существует 2 важных момента в развитии акне:
- абсолютная гиперандрогения (в вашем организме уровень андрогенов действительно повышенный);
- относительная гиперандрогения (ваши сальные железы имеют повышенную чувствительность к любому уровню гормонов андрогенов в организме, в том числе и к абсолютно нормальным).

И как это выяснить?

Ведь проще сдать кровь на гормоны, подумаете вы. Но правильней сначала прийти на прием к дерматологу и вместе с врачом проанализировать: когда и как все началось, были ли прыщи у ваших родителей (генетика), как вы ухаживаете за кожей, ваше питание, подверженность стрессам, предыдущее лечение и др.

Когда же действительно надо сдавать кровь на гормоны?

  1. внезапное возникновение прыщей после 25 лет;
  2. гирсутизме (избыточный рост волос по мужскому типу – над верхней губой, на подбородке и др);
  3. андрогенная алопеция (поредение волосы в области макушки головы);
  4. увеличение клитора в размерах;
  5. при синдроме поликистозных яичников;
  6. врожденная дисфункция коры надпочечников;
  7. ожирении.

Якщо акне виникло після 25 років – потрібно здати аналізи
Если акне возникло после 25 лет – нужно сдать анализы

Какие гормоны рекомендуется проверять?

  • свободный и общий тестостерон;
  • ДГЕА (дегидроэпиандростерон);
  • андростендион;
  • лютеинизирующий гормон (ЛГ);
  • фолликулостимулирующий гормон (ФСГ).

Дополнительно по рекомендациям при тяжелых формах:

- соматотропин;
- инсулиноподобный фактор роста (соматомедин-с);
- инсулин;
- секс-глобулин (ГЗСГ);
- липидный профиль;
- 17-OH-прогестерон;
- пролактин;
- прогестерон.

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Теги: Новости Здоровье Женское здоровье Красота Здоровье Лечение
Источник: Здоровье 24
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