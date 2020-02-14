Самые популярные мифы о прыщах, которые вам вредят

Почти у 80% подростков существует проблема с прыщами, у многих людей акне остается и во взрослом возрасте. Поэтому вокруг ухода и лечения кожи существует много вредных советов и мифов.

Главные из них собрала дерматолог Светлана Якубовская.

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5 мифов о акне

1. Если у вас акне, надо лечить желудок или кишечник.

Это один из самых обсуждаемых и известных мифов. Так, связь между акне и питанием (в частности молоком и продуктами с высоким гликемическим индексом – сладости, фаст-фуд и др).

Они способны влиять на активность сальных желез, усиливая ее, в результате чего возникают условия для размножения особого вида бактерий – кутибактериум акнес и дальше, как результат, возникают прыщи. Но основная причина их возникновения совсем не в хеликобактер, гастрите или дисбактериозе.

2. У вас черные точки – это вы плохо очищаете кожу.

Черные точки – это результат окисленного на воздухе кожного сала, которое у людей с проблемной кожей несколько иное по составу и более густое.

А это значит, что не надо мыть лицо несколько раз в день и тщательно тереть щетками ваши места с комедонами.



Солнце не лечит акне / medicalnewstoday.com

Вам поможет:

- мягкое очищение (сальные железы не любят, когда их раздражают чрезмерно, поскольку в ответ они могут заработать еще сильнее).

Пример: Dermedic Normacne антибактериальный гель для умывания.

- средства с салициловой кислотой (крем или тоник).

Пример: Bioderma Себиум Глобал крем

- регулярное отшелушивание

Пример: средства с гликолевой кислотой.

3. Если у вас прыщи, то нельзя пользоваться тональным или маскировочными средствами.

Можно, но разумно. Не первый тональный крем с полки, а все же средства специально разработанные под эту проблему. И конечно использование их при необходимости.

Пример: Topicrem тональный крем с эффектом сияния и spf 40, Pharmaceris F матирующий тональный флюид spf 25

4. Солнце лечит акне.

Иногда действительно на солнце и прыщики подсыхают, и новые не появляются и не заметны пятна. А потом осенью все возвращается с новой силой. Поэтому солнцезащита должна быть обязательно. Еще и потому, чтобы не пересушивать кожу, что однозначно способствует появлению морщин.

Пример: Uriage Hyseac солнцезащитный флюид SPF 50 (ждем новинку в Беларуси!)

5. Начнется половую жизнь и прыщи пойдут.

Нет, ваша половая активность и количество прыщей не связаны.

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