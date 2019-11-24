"Активатор" воспалительных процессов организма найден

89 Читати новину українською
Воспалительные процессы в организме человека / linkedin.com

Большинство тяжелых заболеваний вызывают воспалительные процессы в организме. Ученые нашли способ, который поможет подавлять процессы воспалительного характера.

Ученые из Тринти колледжа (Кембрич) отмечают, что такое открытие может быть надеждой на создание "универсальной таблетки".

Читайте также: Почему возникает остеопороз: ученые сообщили механизм износа кости

Суть исследования

Ирландские ученые определили новую важную роль белка PKM2 в регуляции иммунных клеток.

Его активность оказалась важной для двух типов иммунных клеток – Th17 и Th1, которые задействованы в развитии аутоиммунных заболеваний, таких как рассеянный склероз и псориаз.


Белок PKM2 играет важную роль в процессе регуляции иммунных клеток

Ученые обнаружили, что манипуляции с белком PKM2 блокируют чрезмерную активность этих иммунных клеток. Благодаря этому процесс воспаления значительно ограничивается.

PKM2 участвует в процессе переработки глюкозы. Новые свойства белка указывают на другую их важную роль в организме.

Наше исследование доказывает, что PKM2 – потенциально терапевтическая цель для лечения многих сложных заболеваний, которым характерна аномальная активность иммунных клеток Th17 и Th1,
- отметил автор исследования Стефано Ангиари.

Пока ученые не сообщают о конкретных механизмах терапии, которые планируют применять в будущих исследованиях для лечения псориаза и рассеянного склероза.

Хронические воспалительные процессы в организме связывают с развитием рака, астмы, диабета, болезни Альцгеймера и других тяжелых заболеваний.

Недавно также ученые обнаружили тип иммунных клеток, которые поддерживают необходимый баланс, который предотвращает воспаление.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

Лунный календарь на ноябрь 2019
сегодня
9628
Автор: Анастасия Лукашевская
Теги: Новости Здоровье Здоровье Медицина Лечение
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Опасный вирус Коксаки: симптомы и пути заражения
19 ноября 17:43 Опасный вирус Коксаки: симптомы и пути заражения
Ірина Полицька 62907
Вирус Коксаки в Украине в 2019: все, что известно о болезни
19 ноября 13:58 Вирус Коксаки в Украине в 2019: все, что известно о болезни
Анастасія Кушпіт 1634
Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение
19 ноября 08:51 Все о молочнице: симптомы, причины, профилактика и лечение
Олександр Бевза 101755
Аутизм у детей: что это такое, основные симптомы и к кому обращаться
18 ноября 09:51 Аутизм у детей: что это такое, основные симптомы и к кому обращаться
Катерина Петренко 8486
Аутизм: признаки, диагностирование, адаптация в обществе
17 ноября 13:51 Аутизм: признаки, диагностирование, адаптация в обществе
Настя Сукач 16319
Новости
Больше новостей
Залиште відгук