"Активатор" воспалительных процессов организма найден
Большинство тяжелых заболеваний вызывают воспалительные процессы в организме. Ученые нашли способ, который поможет подавлять процессы воспалительного характера.
Ученые из Тринти колледжа (Кембрич) отмечают, что такое открытие может быть надеждой на создание "универсальной таблетки".
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Суть исследования
Ирландские ученые определили новую важную роль белка PKM2 в регуляции иммунных клеток.
Его активность оказалась важной для двух типов иммунных клеток – Th17 и Th1, которые задействованы в развитии аутоиммунных заболеваний, таких как рассеянный склероз и псориаз.
Белок PKM2 играет важную роль в процессе регуляции иммунных клеток
Ученые обнаружили, что манипуляции с белком PKM2 блокируют чрезмерную активность этих иммунных клеток. Благодаря этому процесс воспаления значительно ограничивается.
PKM2 участвует в процессе переработки глюкозы. Новые свойства белка указывают на другую их важную роль в организме.
Наше исследование доказывает, что PKM2 – потенциально терапевтическая цель для лечения многих сложных заболеваний, которым характерна аномальная активность иммунных клеток Th17 и Th1,
- отметил автор исследования Стефано Ангиари.
Пока ученые не сообщают о конкретных механизмах терапии, которые планируют применять в будущих исследованиях для лечения псориаза и рассеянного склероза.
Хронические воспалительные процессы в организме связывают с развитием рака, астмы, диабета, болезни Альцгеймера и других тяжелых заболеваний.
Недавно также ученые обнаружили тип иммунных клеток, которые поддерживают необходимый баланс, который предотвращает воспаление.
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