"Активатор" воспалительных процессов организма найден

Большинство тяжелых заболеваний вызывают воспалительные процессы в организме. Ученые нашли способ, который поможет подавлять процессы воспалительного характера.

Ученые из Тринти колледжа (Кембрич) отмечают, что такое открытие может быть надеждой на создание "универсальной таблетки".

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Суть исследования

Ирландские ученые определили новую важную роль белка PKM2 в регуляции иммунных клеток.

Его активность оказалась важной для двух типов иммунных клеток – Th17 и Th1, которые задействованы в развитии аутоиммунных заболеваний, таких как рассеянный склероз и псориаз.



Белок PKM2 играет важную роль в процессе регуляции иммунных клеток

Ученые обнаружили, что манипуляции с белком PKM2 блокируют чрезмерную активность этих иммунных клеток. Благодаря этому процесс воспаления значительно ограничивается.

PKM2 участвует в процессе переработки глюкозы. Новые свойства белка указывают на другую их важную роль в организме.

Наше исследование доказывает, что PKM2 – потенциально терапевтическая цель для лечения многих сложных заболеваний, которым характерна аномальная активность иммунных клеток Th17 и Th1,

- отметил автор исследования Стефано Ангиари.

Пока ученые не сообщают о конкретных механизмах терапии, которые планируют применять в будущих исследованиях для лечения псориаза и рассеянного склероза.

Хронические воспалительные процессы в организме связывают с развитием рака, астмы, диабета, болезни Альцгеймера и других тяжелых заболеваний.

Недавно также ученые обнаружили тип иммунных клеток, которые поддерживают необходимый баланс, который предотвращает воспаление.