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Продавцы на AliExpress из-за коронавируса отменяют доставку товаров

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AliExpress из-за коронавируса отменяет доставку товаров / akket.com

Из-за вспышки коронавируса в Китае продавцы, которые торгуют товарами производителей из КНР и других стран на виртуальной площадке AliExpress, начали останавливать доставку товаров. Заметим, что сам AliExpress не прекращал свою работу.

Сообщения об отмене посылок с AliExpress из-за коронавируса начали получать киевляне, сообщает vesti.ua.

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"Дорогие друзья! Из-за эпидемии товар не может быть доставлен. Пожалуйста, отмените ваш заказ. Мы вернем средства как можно быстрее", – говорится в сообщении одного из продавцов.

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Сообщение об отмене отправки посылки на AliExpress

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Из-за вспышки коронавируса в Китае украинцы начали опасаться заказывать и забирать посылки из этой страны. Однако в Укрпочте, куда обычно поступают эти посылки, заверили, что бояться нечего. Ведь коронавирусом можно заразиться только воздушно-капельным путем, и он живет только в организме. Вне организма вирус может жить только 2-3 дня. А посылки из Китая, как известно, направляются в Украину намного дольше.

Симптомы коронавируса:

  • лихорадка;
  • головная боль;
  • кашель;
  • затрудненное дыхание;
  • слабость;

Как не заразиться коронавирусом:

  • регулярно мойте руки с мылом;
  • закрывайте нос и рот, когда чихаете;
  • термически обрабатывайте мясо, яйца и рыбу;
  • мойте фрукты и овощи;
  • избегайте тесного контакта с теми, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;
  • избегайте диких животных и не посещайте фермы;

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

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Автор: Ирина Кошанская
Теги: Китай Коронавирус 2020 Новости Техно Техно Здоровье Здоровая жизнь Интернет
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