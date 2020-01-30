Продавцы на AliExpress из-за коронавируса отменяют доставку товаров

Из-за вспышки коронавируса в Китае продавцы, которые торгуют товарами производителей из КНР и других стран на виртуальной площадке AliExpress, начали останавливать доставку товаров. Заметим, что сам AliExpress не прекращал свою работу.

Сообщения об отмене посылок с AliExpress из-за коронавируса начали получать киевляне, сообщает vesti.ua.

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"Дорогие друзья! Из-за эпидемии товар не может быть доставлен. Пожалуйста, отмените ваш заказ. Мы вернем средства как можно быстрее", – говорится в сообщении одного из продавцов.



Сообщение об отмене отправки посылки на AliExpress

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Из-за вспышки коронавируса в Китае украинцы начали опасаться заказывать и забирать посылки из этой страны. Однако в Укрпочте, куда обычно поступают эти посылки, заверили, что бояться нечего. Ведь коронавирусом можно заразиться только воздушно-капельным путем, и он живет только в организме. Вне организма вирус может жить только 2-3 дня. А посылки из Китая, как известно, направляются в Украину намного дольше.

Симптомы коронавируса:

лихорадка;

головная боль;

кашель;

затрудненное дыхание;

слабость;

Как не заразиться коронавирусом:

регулярно мойте руки с мылом;

закрывайте нос и рот, когда чихаете;

термически обрабатывайте мясо, яйца и рыбу;

мойте фрукты и овощи;

избегайте тесного контакта с теми, кто проявляет симптомы респираторных заболеваний, такие как кашель и чихание;

избегайте диких животных и не посещайте фермы;

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