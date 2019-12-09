Алкоголь и никотин наносят сну больше вреда, чем кофе

Оказывается, что для того, чтобы хорошо выспаться ночью, вы должны сократить употребление никотина и алкоголя, а не "кофеина за четыре часа до сна".

Люди, которые курят и употребляют алкоголь за четыре часа до сна, испытывают большее влияние на его цикл, чем кофеин, даже если учитывать такие факторы, как возраст, пол и стресс, сообщает Healthline.

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Кроме того, курение на ночь приводит к снижению общего сна более чем на 40 минут.

Важным фактом исследования является то, что оно было сосредоточено на афроамериканцах, которые даже не думали, что у них есть проблемы со сном.

Исследователи обнаружили и небольшую корреляцию между потреблением кофе за четыре часа до сна и проблемами с ним. Специалисты предупреждают, что дозировка и чувствительность человека к кофеину играют важную роль в том, как кофе будет влиять на сон.

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