Алкоголизм может провоцировать определенные рецепторы мозга – американские ученые

Дезактивация определенных рецепторов в центральной нервной системе уменьшает алкогольные запои. Это обнаружила команда профессора Медицинского университета Южной Каролины Говарда Бекера в США.

Об этом сообщили в издании Neuropharmacology. Там отметили, что речь идет о каппа-опиоидных рецепторах (KOR).

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Большинство опиоидных рецепторов вызывают эйфорию. Однако стимуляция KOR наоборот вызывает дисфорию. У человека появляется ощущение раздражительности и тревоги. Если увеличить активность KOR – это может снизить потребление алкоголя, ведь ослабляются положительные эффекты их употребления.

Как исследовали рецепторы

Ученые начали исследовать небольшую часть промежуточного мозга – ядро ложа конечной полоски. Именно там много рецепторов KOR. Эксперименты проводили на животных. В результате обнаружили, что блокирование их активности ослабляло тягу к спиртному.

Однако ученые подчеркнули, что эти рецепторы не могут повлиять на полный отказ от употребления алкоголя. По их словам, человек может выпивать бокал вина на ужин вместо целой бутылки.

Мы уверены, что KOR играет важную роль в развитии негативного эмоционального состояния, которое стимулирует стремление выпить у зависимых от алкоголя людей,

– заверили ученые.

Что такое опиатные рецепторы?Они расположены на внешней клеточной мембране и обеспечивают активацию биохимических процессов данной клетки. Их основная функция в организме – регулирование болевых ощущений.

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