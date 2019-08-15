Аллергия на амброзию: симптомы и лечение

Склонность к аллергии бывает наследственной. Аллергию невозможно предсказать – она может хронически присутствовать с раннего детства, а может периодически появляться и проходить.

Аллергию вызывает не сама амброзия, а белки, которые находятся в ее пыльце. Если пыльца амброзии попадет в нос – она может вызвать слезотечение, повысить температуру тела и даже ухудшить зрение или вызвать бронхиальную астму.

Читайте также: Как отличить аллергический насморк от симптомов простуды

Когда цветет амброзия?

Амброзия цветет с середины июля до первых октябрьских заморозков. Именно в этот период у чувствительных к ней людей может проявиться амброзийный поллиноз.

Амброзия – симптомы Симптомы аллергии на амброзию мало чем отличаются от аллергии на другие растения. Заложенность носа, сильный насморк, покраснение и зуд оболочек глаз, конъюнктивит, слезотечение, чихание; сухой кашель, дискомфорт и боль в горле, хрипы, сыпь на теле, приступы удушья, повышение температуры тела. Также возможна сниженная концентрация внимания, угнетенное состояние, раздражительность, плохой сон, нарушение вкусовых и обонятельных рецепторов и заниженная концентрация внимания.

Часто люди воспринимают вышеуказанные симптомы как простуду и начинают "лечиться" самостоятельно. Самолечение в таком случае может привести к еще большим осложнениям.



Количество больных аллергией на амброзию увеличивается ежегодно

Как лечить аллергию на амброзию?

Важно: При аллергических реакциях лечение народной медициной недопустимо. Аллергию необходимо лечить под контролем врача.

Врач индивидуально выписывает нужные гистаминные препараты, которые устраняют симптомы болезни. Кроме того, перед периодом цветения амброзии можно провести антигистаминную "вакцинацию", обеспечив себе спокойствие на несколько следующих месяцев. Однако, стоит отметить, что "вакцинироваться" от аллергии на пыльцу можно лишь за несколько месяцев перед периодом цветения и ни в коем случае не во время.

Вакцинироваться от аллергии можно только после подтверждения диагноза врачом. Кроме того, детям до 5 лет, беременным женщинам, лицам с неконтролируемой формой астмы, серьезными сердечно-сосудистыми или онкологическими заболеваниями такую вакцинацию проводить нельзя.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.