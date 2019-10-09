Аллергия на антибиотики: когда возникает и как ее обнаружить
Несмотря на все преимущества антибиотиков, аллергия на них – одна из самых распространенных реакций организма.
Чаще всего аллергические реакции вызывает популярная группа антибиотиков, которая имеет широкий спектр действия – группа бета-лактамных антибиотиков, сообщает фармаколог Галина Бочкарева.
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Самые известные представители группы бета-лактамных антибиотиков:
- Пенициллин;
- Ампициллин;
- Амоксициллин;
- Цефтриаксон;
- Цефотаксим;
- Меропенем;
У всей этой группы существует перекрестная аллергическая реакция. Это означает, что при возникновении аллергии на один препарат из этой группы, с большой вероятностью она может возникнуть и на другие.
Почему возникает аллергия на антибиотики
Аллергия может возникнуть из-за раствора для разведения, особенно на новокаин. Поэтому оптимальным для разведения будет вода для инъекций. Также реакция может возникнуть из-за слишком длительного или повторого курса антибиотиков, который начался вскоре после прохождения первого (до 7 дней).
Стоит осторожно принимать антибиотики и обязательно читать противопоказания, ведь они несовместимы с некоторыми лекарственными средствами. Например, препараты для снижения давления, вроде метопролола, небиволола и пропранолола повышают риск развития аллергической реакции, если принимаются вместе с антибиотиками.
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Не стоит отбрасывать и наследственность, ведь если у ваших родителей была аллергия на антибиотики, шансы получить ее "в подарок" вырастут в 15 раз.
Также нужно быть осторожным людям с ослабленным иммунитетом, особенно ВИЧ-инфицированным и людям с онкологическими заболеваниями, принимающим цитостатические препараты.
Наличие в анамнезе аллергии к любому лекарственному препарату также является существенным фактором риска развития аллергической реакции на пенициллин.
Виды аллергии на антибиотики и симптомы
- Внезапное проявление аллергической реакции, развивается в течение 1 часа:
• анафилаксия;
• крапивница
• отек Квинке
• ларингоспазм;
• отек гортани
• гипотензия
- Ускоренная реакция, аллергия проявляется в течение 72 часов:
• крапивница
• отек Квинке
• отек гортани
• ларингоспазм; ⠀
- Поздние проявления, которые могут возникнуть через 3 дня и больше:
• сыпь;
• нефрит
• гемолитическая анемия
• нейтропения;
• тромбоцитопения
• лихорадка
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