Аллергия на антибиотики: когда возникает и как ее обнаружить

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Аллергия на антибиотики
Аллергия на антибиотики / Unsplash

Несмотря на все преимущества антибиотиков, аллергия на них – одна из самых распространенных реакций организма.

Чаще всего аллергические реакции вызывает популярная группа антибиотиков, которая имеет широкий спектр действия – группа бета-лактамных антибиотиков, сообщает фармаколог Галина Бочкарева.

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Самые известные представители группы бета-лактамных антибиотиков:

  • Пенициллин;
  • Ампициллин;
  • Амоксициллин;
  • Цефтриаксон;
  • Цефотаксим;
  • Меропенем;

У всей этой группы существует перекрестная аллергическая реакция. Это означает, что при возникновении аллергии на один препарат из этой группы, с большой вероятностью она может возникнуть и на другие.

Почему возникает аллергия на антибиотики

Аллергия может возникнуть из-за раствора для разведения, особенно на новокаин. Поэтому оптимальным для разведения будет вода для инъекций. Также реакция может возникнуть из-за слишком длительного или повторого курса антибиотиков, который начался вскоре после прохождения первого (до 7 дней).

Стоит осторожно принимать антибиотики и обязательно читать противопоказания, ведь они несовместимы с некоторыми лекарственными средствами. Например, препараты для снижения давления, вроде метопролола, небиволола и пропранолола повышают риск развития аллергической реакции, если принимаются вместе с антибиотиками.

Не стоит отбрасывать и наследственность, ведь если у ваших родителей была аллергия на антибиотики, шансы получить ее "в подарок" вырастут в 15 раз.

Также нужно быть осторожным людям с ослабленным иммунитетом, особенно ВИЧ-инфицированным и людям с онкологическими заболеваниями, принимающим цитостатические препараты.

Наличие в анамнезе аллергии к любому лекарственному препарату также является существенным фактором риска развития аллергической реакции на пенициллин.

Алергія на антибіотики

Виды аллергии на антибиотики и симптомы

  1. Внезапное проявление аллергической реакции, развивается в течение 1 часа:
    • анафилаксия;
    • крапивница
    • отек Квинке
    • ларингоспазм;
    • отек гортани
    • гипотензия
     
  2. Ускоренная реакция, аллергия проявляется в течение 72 часов:
    • крапивница
    • отек Квинке
    • отек гортани
    • ларингоспазм; ⠀
     
  3. Поздние проявления, которые могут возникнуть через 3 дня и больше:
    • сыпь;
    • нефрит
    • гемолитическая анемия
    • нейтропения;
    • тромбоцитопения
    • лихорадка

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Новости Здоровье Лечение Здоровье Профилактика заболеваний Аллергия
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