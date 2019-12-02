Аллергия на елку: как лишить себя праздника

Душистая елка или сосна может вызвать симптомы аллергии у некоторых людей. Как выявить аллергию на елку и как ее избежать – читайте в материале Здоровье 24.

Аллергия может возникнуть не только на живое дерево, но и на искусственную елку. Если вы имеете хронический аллергический ринит или чувствительны к аллергенам, эти советы будут для вас полезными, сообщает Healthline.

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Аллергия на елку – симптомы Сыпь на коже или зуд;

Слезотечение или покраснение глаз;

Аллергический ринит;

Кашель;

Чихание;

Затрудненное дыхание;

Почему на елку может возникнуть аллергия

Ель (особенно сосна) во время цветения выделяет много пыльцы, которая может оседать и сохраняться на ветвях. В этом случае аллерген можно легко устранить, а вот когда аллергия возникает из-за эфирных масел в коре дерева, стоит выбрать более тяжелую артиллерию.

Если не убрать дерево и только бороться с симптомами, они впоследствии будут возвращаться с большей силой. Вы можете получить "иммунитет" от аллергии на некоторое время благодаря антигистаминным препаратам. Однако врач их приписывает только тогда, когда диагноз точно установлен благодаря специальному анализу крови на выявлению антител. В противном случае вы можете просто выбрать себе искусственную елку.

Также причиной могут стать споры плесени, которая любит разрастаться во влажных помещениях.



Как избежать аллергии на елку

Что делать, чтобы избежать аллергии на елку

Стряхните как можно больше мусора с дерева, прежде чем вносить его внутрь;

Хорошо помойте елку шлангом на дворе или под душем;

Если в вашем доме избыточная влага и есть риск образования плесени, оставьте дерево высыхать в теплом месте на несколько дней. Если такой возможности нет, можно на день-два поставить его рядом с батареей или обогревателем. Однако обязательно переставьте елку впоследствии, ведь от чрезмерного сухого воздуха оно быстрее засохнет.

Если плесень действительно любит появляться в вашем доме, опрыскивайте дерево смесью воды и небольшого количества хлорной извести. Этот раствор убивает споры плесени и точно смывает остатки грязи. Это не нанесет вреда дереву, однако не делайте этого, если у вас есть домашние животные или дети. Но имейте в виду, что хлор уменьшает аромат елки.

Аллергия на искусственные елки

Искусственные елки могут накапливать значительное количество пыли и спор плесени;

Кроме того, некоторые материалы, которые используются для изготовления искусственных елок, могут вызвать аллергический ринит у особо чувствительных людей;

Перед установкой помойте искусственную елку от пыли, а также позаботьтесь о елочных украшениях;

Помните, что украшения из стекла, металла или пластика значительно легче очистить от пыли, чем мягкие тканевые изделия;

После окончания праздников должным образом храните свое дерево в сухом прохладном месте, чтобы предотвратить накопление пыли или плесени;

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