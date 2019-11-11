Аллергия на холод: как лечить и почему возникает

С первыми заморозками у многих людей появляются симптомы на коже рук: сухость, шелушение и трещины.

Все привыкли называть это аллергией на холод, однако на самом деле это не совсем аллергия, рассказывает врач дерматолог Виктория Миронюк.

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Вышеупомянутые симптомы характерны для ксероза кожи или контактного дерматита, которые возникают из-за конкретные раздражители:

низкая температура,

ветер;

химические вещества;

нарушен кожный барьер;

чаще всего эти симптомы появляются у людей, которые часто контактируют с водой, антисептическими и моющими средствами.

Если у человека на руках образуются мелкие пузырьки с жидкостью, которые чешутся – это может быть проявлением экземы кистей.



Как защитить руки в холодное время года

Как лечить "аллергию на холод"

С первыми проявлениями холода используйте жирные защитные кремы и бальзамы для деликатной кожи – они восстановят липидный барьер;

Если вы часто моете руки, особенно с антисептиками или мылом – используйте крем после каждого мытья;

Носите кремы всегда с собой: положите в сумку, на рабочем столе и у рукомойника дома;

Если на улице холодная погода, наносите их не менее 5-6 раз в сутки

Контактируя с любыми моющими средствами, надевайте тонкие хлопчатобумажные перчатки, а уже на верх надевайте резиновые;

Не забывайте надевать перчатки на улицу;

Можно периодически делать парафинотерапию, она немного улучшает состояние кожи и ее внешний вид;

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