Аллергия на холод: как лечить и почему возникает

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Почему в холодное время года руки сухие
Почему в холодное время года руки сухие / Unsplash

С первыми заморозками у многих людей появляются симптомы на коже рук: сухость, шелушение и трещины.

Все привыкли называть это аллергией на холод, однако на самом деле это не совсем аллергия, рассказывает врач дерматолог Виктория Миронюк.

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Вышеупомянутые симптомы характерны для ксероза кожи или контактного дерматита, которые возникают из-за конкретные раздражители:

  • низкая температура,
  • ветер;
  • химические вещества;
  • нарушен кожный барьер;
  • чаще всего эти симптомы появляются у людей, которые часто контактируют с водой, антисептическими и моющими средствами.

Если у человека на руках образуются мелкие пузырьки с жидкостью, которые чешутся – это может быть проявлением экземы кистей.

Алергія на холод що робити
Как защитить руки в холодное время года

Как лечить "аллергию на холод"

  • С первыми проявлениями холода используйте жирные защитные кремы и бальзамы для деликатной кожи – они восстановят липидный барьер;
  • Если вы часто моете руки, особенно с антисептиками или мылом – используйте крем после каждого мытья;
  • Носите кремы всегда с собой: положите в сумку, на рабочем столе и у рукомойника дома;
  • Если на улице холодная погода, наносите их не менее 5-6 раз в сутки
  • Контактируя с любыми моющими средствами, надевайте тонкие хлопчатобумажные перчатки, а уже на верх надевайте резиновые;
  • Не забывайте надевать перчатки на улицу;
  • Можно периодически делать парафинотерапию, она немного улучшает состояние кожи и ее внешний вид;

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровая жизнь Дерматология Медицина Здоровье Лечение Новости Здоровье Профилактика заболеваний
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