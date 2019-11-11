Аллергия на холод: как лечить и почему возникает
С первыми заморозками у многих людей появляются симптомы на коже рук: сухость, шелушение и трещины.
Все привыкли называть это аллергией на холод, однако на самом деле это не совсем аллергия, рассказывает врач дерматолог Виктория Миронюк.
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Вышеупомянутые симптомы характерны для ксероза кожи или контактного дерматита, которые возникают из-за конкретные раздражители:
- низкая температура,
- ветер;
- химические вещества;
- нарушен кожный барьер;
- чаще всего эти симптомы появляются у людей, которые часто контактируют с водой, антисептическими и моющими средствами.
Если у человека на руках образуются мелкие пузырьки с жидкостью, которые чешутся – это может быть проявлением экземы кистей.
Как защитить руки в холодное время года
Как лечить "аллергию на холод"
- С первыми проявлениями холода используйте жирные защитные кремы и бальзамы для деликатной кожи – они восстановят липидный барьер;
- Если вы часто моете руки, особенно с антисептиками или мылом – используйте крем после каждого мытья;
- Носите кремы всегда с собой: положите в сумку, на рабочем столе и у рукомойника дома;
- Если на улице холодная погода, наносите их не менее 5-6 раз в сутки
- Контактируя с любыми моющими средствами, надевайте тонкие хлопчатобумажные перчатки, а уже на верх надевайте резиновые;
- Не забывайте надевать перчатки на улицу;
- Можно периодически делать парафинотерапию, она немного улучшает состояние кожи и ее внешний вид;
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