Зима, мороз и аллергия: как она проявляется на холод и как уберечься

У многих людей в холодное время года возникают неприятные симптомы. При контакте незащищенной кожи с холодом появляются сухость, шелушение и трещины.

Причем реакция происходит не только на улице, но и при контакте с горячими жидкостями и предметами. Поэтому разберемся, что это такое и почему возникает.

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Аллергия или нет?

Чтобы это понять, нужно разобраться, что такое аллергия. Это реакция иммунной системы на какие-то чужеродные вещества, которые попадут в тело человека.

Холод – это не вещество, а лишь раздражитель, поэтому термин "аллергия на холод" является не совсем корректным. Правильно называть это заболевание ксерозом кожи или контактным дерматитом.

Что вызывает "аллергию на холод" (контактный дерматит)?

На самом деле это может быть не только холод, фактором возникновения может быть ветер и прочее:

Контакт с химическими веществами. Чаще всего с этим заболеванием сталкиваются люди, которые имеют постоянный контакт с водой, моющими средствами и антисептиками.

Нарушен кожный барьер. У людей с этой проблемой возникают многие заболевания на коже.

Симптомы "аллергии на холод"

Проявления этого заболевания очень неприятны и вызывают много неудобств для людей, которые с этим столкнулись.



Аллергия на холод может причинять много неприятностей \ unsplash.com

Аллергия на холод – симптомы Мелкие высыпания, которые чешутся; Покраснение; Иногда присутствуют довольно крупные пузырьки - " холодовая крапивница"; Появляется шелушение; Сохнет кожа; Появляются трещины (иногда очень глубокие, до крови).

Как лечить "аллергию на холод"?

В первую очередь все нужно защитить кожу от действия раздражителей.

1. Как только начинается похолодание – сразу начинайте использовать средства на жирной основе – это поможет восстановить липидный баланс кожи.

2. Перчатки должны стать главным элементом вашего гардероба. Ни в коем случае не забывайте о них.

3. Как перчатки, так и кремы – всегда должны быть рядом: носите их с собой, оставьте один у раковины, на работе и в спальне.

4. После каждого мытья посуды используйте увлажняющий жирный крем.

5. Если что-то моете, то делайте это в перчатках, ваша кожа слишком нежная для такой работы. Сначала наденьте хлопковые, а на них уже резиновые.

6. В период обострения используйте препараты на основе диметиндена малеата, например, Фенистил гель. Он быстро * помогает при аллергических раздражениях небольших участков кожи.*Имеется в виду, что начинает действовать уже через несколько минут, согласно инструкции по медицинскому применению.

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Фенистил - быстрое* действие при зуде, необширной солнечной эритеме, неосложненных небольших ожогах кожи, аллергическом раздражении небольших участков кожи и укусах насекомых.

*Имеется в виду, что начинает действовать уже через несколько минут после нанесения, согласно инструкции по применению лекарственных средств. Реклама лекарственного средства. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и обязательно ознакомиться с инструкцией по применению лекарственного средства. ФЕНИСТИЛ ЭМУЛЬСИЯ, эмульсия кожная 0,1%, Р.П. №UA / 13867/01/01 от 03.08.2019. ФЕНИСТИЛ ГЕЛЬ, гель 0,1%, Р.П. Минздрава Украины №UA / 0894/01/01 от 04.04.2019. Импортер и уполномоченная организация в Украине: ООО «ГлаксоСмитКлайн Хелскер Юкрейн Т.О.В.», Украина. Адрес: 02152, г.. Киев, проспект Павла Тычины, 1-В, тел. (044) 585-51-85, e-mail: [email protected] Информационный материал №CHUKR / CHFENI / 0013/19. Дата изготовления материала: 12.2019 г.