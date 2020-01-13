Что больше всего раздражает нашу кожу и как ее защитить

Кожа – самый большой орган человека, она защищает наше тело от воздействия окружающей среды. И иногда ей бывает очень непросто.

Холод, ветер, солнце, жесткая вода – все это повреждает и раздражает нашу кожу. Что делать и как ее защитить – читайте в нашем материале.

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Как холод и ветер раздражают нашу кожу?

Все мы замечали, что на холоде кожа краснеет, жжет, может возникнуть зуд или шелушение. Все это происходит из-за реакций в коже, которые вызывает холод.

Наихудшее воздействие холода в том, что он высушивает кожу. При низких температурах влага, которая есть в коже, превращается в микрокристаллы. Они повреждают мембраны клеток и вызывают их смерть, именно поэтому мы чувствуем жжение и покалывание.

Также кожа высыхает и раздражается не только на морозе, но и в помещениях с отоплением. Чтобы не дать высосать из себя всю влагу, кожа наращивает внешний барьер – роговой слой, и усиленно вырабатывает жир. Им она склеивает роговые чешуйки в единый защитный слой. Но когда мы выходим на мороз, эти процессы нарушаются, и кожа начинает шелушиться.



Холод негативно влияет на нашу кожу / unsplash.com

Ветер тоже очень негативно влияет на нашу кожу. Его холодные порывы раздражают и будто выжигают верхний слой кожи, это происходит из-за раздражения чувствительных нервных окончаний.

Что делать?

Хорошая новость в том, что защитить кожу от холода и ветра несложно. Достаточно всего одного косметического средства – крема. Его стоит подбирать индивидуально, но ориентируйтесь на то, чтобы в нем были растительные масла. Лучше выбирать средства с плотной консистенцией, состоящей из жировой основы. Они хорошо увлажняют и задерживают влагу в коже.

Перед тем, как выйти на улицу, нанесите на лицо и руки защитный крем. Это нужно делать за 30-60 минут до выхода.

Как солнце раздражает нашу кожу

Летом, зимой, в облачную и ясную погоду солнечные лучи попадают на кожу. В низких дозах они полезны, так как способствуют выработке витамина D и поднимают настроение. Если вы бываете на солнце без защиты по 15 минут 3 раза в неделю – оно не навредит и не подействует раздражающе на вашу кожу.

Но если вы загораете или посещаете солярий, то это может привести к серьезным проблемам – ожогам, фоточувствительности, пигментации, раннему старению или даже к нескольким видам рака кожи.

Что делать?

Всемирная организация здравоохранения рекомендует соблюдать 6 правил:

Следить за ультрафиолетовым индексом. Не выходить на жару с 10:00 до 16:00. Прятаться от солнца в тени. Носить шляпу, солнечные очки, рубашки с рукавами, брюки или длинную юбку. Использовать солнцезащитные средства. Не загорать в солярии.

От солнца нужно защищаться не только летом, но и зимой. Снег отражает 80% ультрафиолетовых лучей, это может серьезно повреждать кожу.



Защита от солнца важна для каждого / unsplash.com

Кроме солнца, ветра и холода нашу кожу раздражают: мыло, моющие средства, вода (жесткая, горячая и холодная) и грубые ткани, такие как синтетика и шерсть.

Что делать, если возникло раздражение?

В первую очередь нужно исключить источник раздражения. А потом, в зависимости от тяжести повреждений, нужно оказать помощь коже, она не всегда самостоятельно может быстро восстановиться, поэтому может понадобиться использование лекарственных средств. В период обострения используйте препараты на основе диметиндена малеата, например, Фенистил гель. При местном применении геля благодаря его специально разработанной основе активное вещество быстро проникает в кожу и начинает действовать уже через несколько минут*. При нанесении на кожу уменьшается зуд и раздражение, сопровождающие кожные аллергические реакции.**

* Имеется в виду, что начинает действовать уже через несколько минут, согласно инструкции по медицинскому применению.