Аллергия на красные продукты: правда или миф

В ни одном иностранном источнике не описана аллергия на красные продукты. Поэтому стоит поверить надежным медицинским источникам и понять, что "аллергия на красные продукты" – не более, чем выдумка или совпадение.

За красный цвет продуктов в ответе вещество ликопен. Ученые пишут, что он нетоксичен, является предшественником бета-каротина и имеет мощные антиоксидантные свойства.

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Аллергия на ликопен бывает крайне редко, но все же есть зафиксированные случаи. Если у вас аллергия на красные продукты, подумайте, может не на все красные: попробуйте красные овощи (томаты, перец) фрукты и ягоды (вишни, яблоки, арбузы).

Если аллергические проявления (отек губ, языка, жжение в горле, крапивница, которая чешется) возникают на все продукты – сделайте пробы на ликопен. Если нет – ищите другую аллергию.

Аллергия на красные продукты случается крайне редко

Например, у людей с аллергией на пыльцу березы может развиться перекрестная аллергия на свежие томаты, красный перец. Казалось бы какая связь между томатом и красным перцем для человека? Только то, что они красные. Примерно так и рождаются мифы.

Если симптомы аллергии появляются только при чрезмерном количестве потребленных продуктов, у вас – не настоящая аллергия, а просто сработавшие продукты – гистаминолибераторы. Сократите дозу и все будет хорошо. Или выпейте таблетку антигистаминного препарата.

Если количество съеденной красной пищи не имеет значения – это похоже на истинную аллергию. Хотя и при ней антигистаминные препараты никто не отменял.

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