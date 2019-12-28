Украшения и аллергия: каких металлов следует избегать

Аллергия на украшения встречается довольно часто – каждый десятый имеет аллергические реакции на тот или иной металл. Симптомы неприятны и требуют лечения.

Поэтому, разбираемся, что делать, чтобы избежать аллергии на украшения, какие металлы особенно важно избегать и что делать, если реакции на коже уже появились.

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Серьги, кольца, браслеты – все это может вызвать аллергические реакции. Однако, если знать, из каких материалов сделаны украшения, аллергии можно избежать.

Какие металлы вызывают аллергию

Если украшения изготовлены из металлических сплавов, в частности, в них присутствует никель, хром, кобальт, молибден – это может стать причиной аллергии.

Избегайте таких металлов:

Никель. Агрессивный металл в списке аллергенов. Входит в состав сплавов, из которых изготавливают элементы одежды, бижутерии, медицинских инструментов.

Хром. Применяется для декоративного покрытия изделий. Контактируя с кожей, вызывает не только аллергические реакции, но и образования токсичных соединений.

Алюминий. Когда-то его использовали для производства посуды, сейчас его использование в быту уменьшили. Соли алюминия содержатся в антиперспирантах и других косметических средствах.

Цинк. Металл часто используют в стоматологии. На основе цинка изготавливают пломбировочные материалы. Соединения цинка входят в состав некоторых видов мазей.

Особенно опасен никель.

Никель может быть даже в драгоценных металлах. Именно поэтому возникает аллергия на обручальные кольца. Ведь для повышения прочности золота, ювелиры могут добавлять другие металлы, в том числе никель.



Аллергию может спровоцировать даже кольцо / Фото: Unsplash

С похожей проблемой могут столкнуться и аллергики, у которых есть зубные протезы, поскольку никель используют для изготовления коронок.

Иногда целесообразно сделать аллергопробы, чтобы избежать дальнейших проблем. Даже хирургическая сталь содержит до 10% никеля.

Симптомы аллергии

Проявляется аллергия на металл в виде контактного дерматита.

Аллергия на металл коварна тем, что появляется не сразу, некоторые металлы при частом контакте с кожей постепенно проникают сквозь слой эпидермиса.

То есть, аллергия на металл не означает, что при первом же прикосновении проявится аллергическая реакция. Наоборот, такому типу аллергии характерна замедленная реакция. Однако, все зависит от степени индивидуальной чувствительности, активности аллергена.

Алергия на металлы – симптоми Отечность

Покраснения

Висыпания

Зуд

Аллергическая реакция происходит вследствие того, что при контакте сплава никеля с кожей происходит процесс окисления, ведь никель выделяет соль. Именно соль и провоцирует повреждения (воспаление и покраснение).

Чаще всего проявление аллергии можно заметить на животе (от пряжки ремня), запястьях, ушах и шее (от цепочек, браслетов, сережек). Иногда у женщин может быть раздражение на спине или плечах из-за металлических элементов бюстгальтера.

Важно! Если игнорировать симптомы на поверхности кожи, то могут возникать эрозии или ссадины. Они возникают из-за нарушения процессов микроциркуляции в месте поражения.

Исчезают аллергические проявления тоже медленно: неприятные ощущения на коже могутсохраняться три-четыре недели.

Лечение

Чтобы избавиться от аллергических реакций, в первую очередь следует устранить контакт с металлом, который ее провоцирует.

Людям, которые имеют аллергию на определенные металлы, рекомендуют придерживаться специальной диеты: исключить из рациона плавленые сыры, овсяные хлопья, выпечку с добавлением овса, копченую рыбу, орехи, кукурузу, вишню, сою, шоколад, помидоры, спиртное, а также кислые продукты – цитрусовые, ягоды, кислую капусту.

Чтобы облегчить кожные раздражения можно применять местные средства, например, Фенистил гель. Он быстро* помогает при аллергических раздражениях небольших участков кожи.

Аллергия на металлы – не повод отказываться от украшений. Стоит выбирать аксессуары, которые не вызывают аллергических реакций. В частности, хорошим вариантом может быть бижутерия из гипоаллергенного сплава.

Фенистил – быстрое* действие при зуде, необширной солнечной эритеме, неосложненных небольших ожогах кожи, аллергическом раздражении небольших участков кожи и укусах насекомых.

* Имеется в виду, что начинает действовать уже через несколько минут после нанесения, согласно инструкции по медицинскому применению лекарственных средств. Реклама лекарственного средства. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и обязательно ознакомиться с инструкцией для медицинского применения лекарственного средства. ФЕНИСТИЛ ЭМУЛЬСИЯ, эмульсия накожная 0,1%, Г.П. №RU/13867/01/01 от 03.08.2019. ФЕНИСТИЛ ГЕЛЬ, гель 0,1%, Г.П. МЗ Украины №UA/0894/01/01 от 04.04.2019. Импортер и уполномоченная организация в Украине: ООО "Глаксосмитклайн Хелскэр Юкрейн Т.А.В.", Украина. Адрес: 02152, г. Киев, проспект Павла Тычины, 1-В, тел. (044) 585-51-85, e-mail: [email protected] Информационный материал №CHUKR/CHFENI/0013/19. Дата изготовления материала: 12.2019 г.