Когда одежда вызывает аллергию: как распознать и лечить

Одежда находится в тесном контакте с кожей большую часть дня, поэтому неудивительно, что некоторые из тканей могут вызвать проблемы с кожей.

Если ваши брюки из полиэстера или шерстяной свитер вызывают зуд или сыпь, вероятнее всего, у вас контактный дерматит. Однако не всегда кожа реагирует на конкретные волокна, причиной дерматита могут стать и красители, смолы и другие химические вещества в вашей одежде.

Актуально: Зима, мороз и аллергия: как она проявляется на холод и как уберечься

Чаще всего от дерматита страдают женщины, а также люди с заболеваниями кожи и атопическим дерматитом. В зоне риска находятся и те, что часто надевают латексные перчатки или работают в жарких и одновременно влажных помещениях.

Как понять, что у вас аллергия на одежду

Контактный дерматит – симптомы покраснение;

зуд;

шелушение кожи.

Симптомы могут появиться как и в течение первых часов, так и через несколько дней и даже недель. Некоторые люди могут спокойно надевать одну и ту же вещь годами, пока однажды не появится аллергическая реакция.

Аллергическую реакцию может вызвать любой материал, даже натуральный. Однако больше шансов, что дерматит проявится именно из-за синтетической одежды: полиэстера, вискозы, нейлона, спандекса или резины. Причина проста – они не позволяют вашей коже дышать и провоцируют чрезмерную потливость.



Почему на одежду возникает аллергия / Unsplash.com

Какие еще могут быть раздражители

Стиральный порошок. К сожалению, множество средств для стирки содержат вредные токсины, красители и ароматизаторы, которые могут вызвать аллергическую реакцию у многих людей.

К сожалению, множество средств для стирки содержат вредные токсины, красители и ароматизаторы, которые могут вызвать аллергическую реакцию у многих людей. Новая одежда. Проблема в том, что новая одежда может содержать формальдегид, благодаря которому вещи плохо мнутся. Это достаточно токсичное вещество, которое может вызвать зуд или раздражение у чувствительных людей.

Проблема в том, что новая одежда может содержать формальдегид, благодаря которому вещи плохо мнутся. Это достаточно токсичное вещество, которое может вызвать зуд или раздражение у чувствительных людей. Аксессуары. Шпильки, молнии, пуговицы и пряжки тоже могут вызвать аллергию, особенно, если они содержат никель.

Шпильки, молнии, пуговицы и пряжки тоже могут вызвать аллергию, особенно, если они содержат никель. Химические вещества. Часто причиной является краска или другие химические вещества в одежде: красители, клеи или формальдегидные смолы, которые используются для изготовления грязеотталкивающей, водонепроницаемой и противоветровой одежды.

Как лечить аллергию на одежду?

Прежде всего следует перестать носить одежду, которая вызывает раздражение. Ваша кожа, вероятнее всего, очистится в течение нескольких недель.



Не носите одежду, которая вызывает раздражение / Unsplash.com

Для профилактики:

Носите натуральные волокна и свободную одежду, чтобы уменьшить потливость. Выбирайте одежду светлых тонов с меньшим количеством красителей. Избегайте тканей, которые нужно "стирать отдельно".

​Самостоятельно нелегко выяснить, чем именно вызвана аллергическая реакция: видом материала или химическими примесями. Расположение раздражения может быть подсказкой к тому, что именно ее вызывает.

Если вы знаете, какая одежду стала тому причиной – просто перестаньте ее носить. В том случае, когда проблема не проходит, врач может назначить антигистаминные препараты. Они являются наиболее распространенными в медицинской практике. Одними из таких препаратов является Фенистил гель и Фенистил эмульсия.

При местном применении геля благодаря его специально разработанной основе активное вещество быстро проникает в кожу и начинает действовать уже через несколько минут*. Препарат эффективен против зуда при аллергических раздражениях, укусах насекомых, небольших ожогах кожи и необширних солнечных эритемах**. К тому же, Фенистил имеет местноанестезирующее действие и приятно охлаждает***.

*Согласно инструкции по применению лекартсвенного средства.

**Имеется в виду кожный зуд, например, при укусах насекомых, необширных солнечных эритемах, неосложненных небольших ожогах кожи и аллергических раздражениях небольших участков кожи, согласно инструкции по применению лекарственного средства.

***Имеется в виду, что препарат обладает также местноанестизирующими свойствами и охлаждает кожу при нанесении, согласно интрукции по применению лекарственного средства.