Аллергия на плесень: симптомы и профилактика

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Аллергия на плесень
Аллергия на плесень / pixabay.com

Плесень может жить во влажной среде в нашем доме – под раковиной, в стиральной машине, в почве вазонов, на стенах. Плесень любит подвальные помещения. У многие людей существует аллергия на нее.

Кроме того, плесневые грибы активно размножаются в мертвых растениях – именно поэтому у людей с аллергией на плесень возможно усиление симптомов в начале осени, когда накапливаются опавшие листья, и в начале весны, когда из-под талого снега высвобождаются споры, рассказала аллерголог Ольга Жоголева.

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Симптомы аллергии на плесень

Симптомы аллергии на плесень чаще несут дыхательные проявления:

  • насморк с обильным водянистыми выделениями;
  • зуд в полости носа,
  • чихание;
  • заложенность носа,
  • зуд и покраснение глаз
  • слезотечение
  • кашель,
  • затруднение дыхания;
  • свистящее дыхание.

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Плесень и астма

При наличии очагов плесени дома астматика необходимо тщательно от нее избавляться, плесень может вызвать обострение или осложнять проявления (впрочем, эта рекомендация подходит даже для здоровых людей). Виновником 80% аллергии на плесень является гриб Alternaria alternata. Другим частым аллергеном является Cladosporium.

Факторы риска возникновения аллергии

  • члены вашей семьи – аллергики;
  • проживание в помещении с высокой влажностью;
  • проживание в доме, который раньше затапливало;
  • проживание в доме с плохой вентиляцией;
  • работа в условиях контакта с плесенью (например, выпечка, производство вина,
  • реставрационные работы, починка мебели, работа на ферме).

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Теги: Профилактика заболеваний Новости Здоровье Здоровье Лечение Аллергия
Источник: Здоров'я 24
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