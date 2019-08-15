Аллергия на пылевых клещей: основные симптомы и лечение
Аллергия на клещей домашней пыли – самая распространенная респираторная аллергия. Аллергия на клещей является ежегодной: симптомы проявляются в течение всего года.
Но существуют периоды, когда симптомы проявляются особенно сильно.
Советы аллергикам: Как уменьшить симптомы заболевания
Симптомы аллергии на пылевых клещей
Чаще всего обострение происходит осенью, когда включается отопление, меньше открываются окна и увеличивается влажность.
- насморк,
- заложенность носа,
- приступы чихания,
- зуд в носу, в полости рта,
- конъюнктивит (красные глаза, ощущение песка в глазах, зуд),
- расстройство сна,
- хроническая усталость,
- быстрая утомляемость.
Это приводит к значительному ухудшению качества жизни пациентов и существенно влияет на его повседневную активность и обучение.
Без своевременного лечения аллергический ринит может перейти в астму.
Симптомы аллергической астмы:
- затрудненность дыхания, приступы удушья;
- сухой кашель;
- одышка, свистящее дыхание.
Основной симптом аллергической астмы - сухой кашель
Аллергия на клещей может так же спровоцировать атопический дерматит или экзему. Основными симптомами дерматита являются покраснение, зуд и сухость кожи.
У детей, которые имеют повышенную чувствительность к клещам, риск возникновения астмы в 5 раз выше. Поэтому если заметили любые проявления у своих членов семьи, нужно проконсультироваться у врача-аллерголога.
Как бороться с клещами домашней пыли
Полное устранение клещей невозможно. При каждом контакте с аллергеном симптомы аллергии будут возникать снова и снова.
Поэтому необходимо:
- Проветривать помещение каждый день, не менее 15 мин.
- Не сушить выстиранное белье в доме.
- Поддерживать температуру в доме между 18°C и 20°C особенно в зимнее время.
- Стирать шторы, мебельные чехлы и наволочки при температуре 60°C (каждые 2 месяца).
- Убрать ковры, заменить ковровое покрытие на паркет или линолеум.
- Отдавать предпочтение мягким игрушкам, которые можно стирать при температуре 60°C.
- Использовать акарициды после уборки пылесосом для обработки ковров, мебели, матрасов (каждые 3-6 месяцев).
- Стирать постельное белье при температуре не менее 60°C и менять постельное белье каждую неделю.
- Пылесосить матрасы пылесосом со специальным фильтром (каждые 2 недели).
- Не использовать подушки и одеяла с натуральным наполнителем (пух, перо).
- Использовать чехлы на матрасы и подушки; чехлы должны полностью покрывать поверхность. Стирать чехлы нужно при температуре 60°C (дважды в год).
Лечение аллергии на пылевых клещей
В настоящее время, единственным методом, который может принципиально изменить положение больного с аллергическим заболеванием, является аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ).
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