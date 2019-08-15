Аллергия на пылевых клещей: основные симптомы и лечение

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Аллергия на пылевых клещей: симптомы, лечение
Аллергия на пылевых клещей: симптомы, лечение / stern.de

Аллергия на клещей домашней пыли – самая распространенная респираторная аллергия. Аллергия на клещей является ежегодной: симптомы проявляются в течение всего года.

Но существуют периоды, когда симптомы проявляются особенно сильно. 

Советы аллергикам: Как уменьшить симптомы заболевания

Симптомы аллергии на пылевых клещей

Чаще всего обострение происходит осенью, когда включается отопление, меньше открываются окна и увеличивается влажность.

 
Ринит и аллергический риноконъюнктивит – симптомы
  • насморк,
  • заложенность носа,
  • приступы чихания,
  • зуд в носу, в полости рта,
  • конъюнктивит (красные глаза, ощущение песка в глазах, зуд),
  • расстройство сна,
  • хроническая усталость,
  • быстрая утомляемость.

Это приводит к значительному ухудшению качества жизни пациентов и существенно влияет на его повседневную активность и обучение.

Без своевременного лечения аллергический ринит может перейти в астму.

Симптомы аллергической астмы:

  1. затрудненность дыхания, приступы удушья;
  2. сухой кашель;
  3. одышка, свистящее дыхание.

Основні симптоми алергічної астми – сухий кашель
Основной симптом аллергической астмы - сухой кашель

Аллергия на клещей может так же спровоцировать атопический дерматит или экзему. Основными симптомами дерматита являются покраснение, зуд и сухость кожи.

У детей, которые имеют повышенную чувствительность к клещам, риск возникновения астмы в 5 раз выше. Поэтому если заметили любые проявления у своих членов семьи, нужно проконсультироваться у врача-аллерголога.

Как бороться с клещами домашней пыли

Полное устранение клещей невозможно. При каждом контакте с аллергеном симптомы аллергии будут возникать снова и снова.

Поэтому необходимо:

  1. Проветривать помещение каждый день, не менее 15 мин.
  2. Не сушить выстиранное белье в доме.
  3. Поддерживать температуру в доме между 18°C и 20°C особенно в зимнее время.
  4. Стирать шторы, мебельные чехлы и наволочки при температуре 60°C (каждые 2 месяца).
  5. Убрать ковры, заменить ковровое покрытие на паркет или линолеум.
  6. Отдавать предпочтение мягким игрушкам, которые можно стирать при температуре 60°C.
  7. Использовать акарициды после уборки пылесосом для обработки ковров, мебели, матрасов (каждые 3-6 месяцев).
  8. Стирать постельное белье при температуре не менее 60°C и менять постельное белье каждую неделю.
  9. Пылесосить матрасы пылесосом со специальным фильтром (каждые 2 недели).
  10. Не использовать подушки и одеяла с натуральным наполнителем (пух, перо).
  11. Использовать чехлы на матрасы и подушки; чехлы должны полностью покрывать поверхность. Стирать чехлы нужно при температуре 60°C (дважды в год).

Лечение аллергии на пылевых клещей

В настоящее время, единственным методом, который может принципиально изменить положение больного с аллергическим заболеванием, является аллерген-специфическая иммунотерапия (АСИТ).

 
АСИТ – что это?
Это единственная терапия, которая лечит причину аллергического заболевания. Суть метода заключается во введении в организм пациента в определенных дозах того аллергена, который является причиной аллергии.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Аллергия Лечение
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