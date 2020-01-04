Какие вазоны могут вызвать аллергию – опасность домашних растений

Если вы хотите озеленить ваш дом, стоит подумать о том, не будет ли у вас аллергической реакции на тот или иной вид растения. Особенно, если вы чувствительны к аллергенам.

Основные аллергены, которые есть в вазонах – пыльца и плесень. Пыльца и споры плесени могут свободно перемещаться по воздуху и вызывать у чувствительных людей симптомы аллергии.

Актуально: Зима, мороз и аллергия: как она проявляется на холод и как уберечься

Аллергия на домашние растения – симптомы чиханье;

насморк или заложенность носа;

покраснение глаз и слезотечение;

сухость и шелушение кожи;

крапивница;

зуд;

На что стоит обратить внимание, чтобы устранить возможность аллергии

Растения с крупными плоским листьями могут быстро накапливать пыль, что может вызвать симптомы аллергии у некоторых людей.

Растения могут увеличивать уровень влажности в помещении, что способствует росту плесени. Осушитель воздуха может помочь противостоять излишней влажности в квартире.

В вазонах с постоянно влажной землей любит разрастаться плесень. Поэтому следует выбирать такие растения, которые не нужно поливать часто. Особенно это касается помещений с повышенной влажностью.

Положите под горшок с растением несколько аквариумных камней. Благодаря этому лишняя вода не будет застаиваться в горшке и почва не будет слишком влажной, что уменьшит риск образования плесени.



Как избежать аллергии на домашние растения / Unsplash.com

Какие домашние растения могут вызвать аллергию

Хризантемы, папоротник, лилии и герани производят аллергены, которые могут вызвать контактный дерматит.

Тюльпаны и лилии могут вызвать крапивницу у аллергиков.

Побочные реакции могут вызвать и такие декоративные растения, как юкка, плющ, пальмы и фикус Бенджамина (фиги).

Популярная лоза Hoya compacta может вызвать у людей с аллергическим ринитом такие симптомы, как заложенность носа, насморк и чихание.

Если вы аллергик, при выборе зеленой гостьи на новогодние праздники следует быть осторожными с сосной.

Аллергический ринит – это. Это воспаление слизистой оболочки, носа или пазух, вызываемое аллергеном.

На самом деле, новые исследования говорят о том, что растения не слишком влияют на очищение воздуха в доме. Несмотря на это, кусочек природы в вашей комнате может снижать стресс и просто стать успешным элементом декора.



Какие домашние растения могут вызывать аллергию / Unsplash.com

Если вы учтете наши советы и позаботитесь о том, чтобы в вазонах не возникало почвенной плесени – у вас не должно возникнуть существенных проблем с домашними растениями.

Но если аллергии не удалось избежать, рекомендуем использовать антигистаминные препараты. Они являются распространенными в медицинской практике.

Одними из таких препаратов являются Фенистил гель и Фенистил эмульсия. Препарат эффективен против зуда при аллергических раздражениях, укусах насекомых, небольших ожогах кожи и необширних солнечных эритемах*. К тому же Фенистил облегчает боль, благодаря своим охлаждающим свойствам**.

*Имеется в виду кожный зуд, например при укусах насекомых, необширная солнечная эритема, неосложненные небольшие ожоги кожи и аллергические раздражения небольших участков кожи, согласно инструкции для медицинского применения лекарственного средства.

**Имеется в виду, что препарат имеет также местноанестезирующие свойства и охлаждает кожу при нанесении, согласно инструкции для медицинского применения лекарственного средства.