Какие вазоны могут вызвать аллергию – опасность домашних растений
Если вы хотите озеленить ваш дом, стоит подумать о том, не будет ли у вас аллергической реакции на тот или иной вид растения. Особенно, если вы чувствительны к аллергенам.
Основные аллергены, которые есть в вазонах – пыльца и плесень. Пыльца и споры плесени могут свободно перемещаться по воздуху и вызывать у чувствительных людей симптомы аллергии.
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- чиханье;
- насморк или заложенность носа;
- покраснение глаз и слезотечение;
- сухость и шелушение кожи;
- крапивница;
- зуд;
На что стоит обратить внимание, чтобы устранить возможность аллергии
- Растения с крупными плоским листьями могут быстро накапливать пыль, что может вызвать симптомы аллергии у некоторых людей.
- Растения могут увеличивать уровень влажности в помещении, что способствует росту плесени. Осушитель воздуха может помочь противостоять излишней влажности в квартире.
- В вазонах с постоянно влажной землей любит разрастаться плесень. Поэтому следует выбирать такие растения, которые не нужно поливать часто. Особенно это касается помещений с повышенной влажностью.
- Положите под горшок с растением несколько аквариумных камней. Благодаря этому лишняя вода не будет застаиваться в горшке и почва не будет слишком влажной, что уменьшит риск образования плесени.
Как избежать аллергии на домашние растения / Unsplash.com
Какие домашние растения могут вызвать аллергию
- Хризантемы, папоротник, лилии и герани производят аллергены, которые могут вызвать контактный дерматит.
- Тюльпаны и лилии могут вызвать крапивницу у аллергиков.
- Побочные реакции могут вызвать и такие декоративные растения, как юкка, плющ, пальмы и фикус Бенджамина (фиги).
- Популярная лоза Hoya compacta может вызвать у людей с аллергическим ринитом такие симптомы, как заложенность носа, насморк и чихание.
- Если вы аллергик, при выборе зеленой гостьи на новогодние праздники следует быть осторожными с сосной.
Это воспаление слизистой оболочки, носа или пазух, вызываемое аллергеном.
На самом деле, новые исследования говорят о том, что растения не слишком влияют на очищение воздуха в доме. Несмотря на это, кусочек природы в вашей комнате может снижать стресс и просто стать успешным элементом декора.
Какие домашние растения могут вызывать аллергию / Unsplash.com
Если вы учтете наши советы и позаботитесь о том, чтобы в вазонах не возникало почвенной плесени – у вас не должно возникнуть существенных проблем с домашними растениями.
Но если аллергии не удалось избежать, рекомендуем использовать антигистаминные препараты. Они являются распространенными в медицинской практике.
Одними из таких препаратов являются Фенистил гель и Фенистил эмульсия. Препарат эффективен против зуда при аллергических раздражениях, укусах насекомых, небольших ожогах кожи и необширних солнечных эритемах*. К тому же Фенистил облегчает боль, благодаря своим охлаждающим свойствам**.
*Имеется в виду кожный зуд, например при укусах насекомых, необширная солнечная эритема, неосложненные небольшие ожоги кожи и аллергические раздражения небольших участков кожи, согласно инструкции для медицинского применения лекарственного средства.
**Имеется в виду, что препарат имеет также местноанестезирующие свойства и охлаждает кожу при нанесении, согласно инструкции для медицинского применения лекарственного средства.