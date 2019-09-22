"Аллергия на сахар": что это и как проявляется

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Аллергия на сахар
Аллергия на сахар / pixabay.com

Аллергии на сахар, как таковой, не существует, но есть люди, у которых непереносимость быстрых углеводов и они могут вызвать неприятные симптомы.

Углеводы, у которых сладкий вкус, – неотъемлемая часть фруктов, многих овощей, молочных продуктов, убрать их оттуда технически непросто, об этом рассказала аллерголог Ольга Жоголева.

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А есть продукты, в которые сахар специально добавлен: это разнообразные сладости, выпечка, напитки, соусы и многое другое. От них отказаться проще.

Согласно с имеющимися на сегодня научными данными ни IgE-опосредованная аллергия, ни IgE-независимая аллергия на сахар, лактозу, мальтозу, фруктозу, глюкозу, галактозу не описана, поскольку эти углеводы не распознаются клетками иммунной системы.

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Симптомы "аллергии на сахар"

Непереносимость этих углеводов известна, она связана с нарушением их усвоения в желудочно-кишечном тракте и проявляется желудочно-кишечными симптомами:

  1. вздутием живота;
  2. диареей;
  3. метеоризмом;
  4. болями в животе.

Возникновение этих симптомов связано не с борьбой иммунной системы с углеводами, а с взаимодействием непереваренных углеводов с бактериями кишечника. Бактерии "едят" углеводы, продуктами этого поедания являются газы. Кроме того, неусвоенные углеводы притягивают к себе воду, что приводит к разжижению кала и диареи.

Почему же из-за сладкого появляется сыпь?

Чаще всего причина в том, что сладкие продукты имеют псевдоалергены. При больших порциях они раздражают кожу и вызывают высыпания разных видов.

Отличием такой непереносимости от аллергии является:

1. Отсутствие участия иммунной системы.
2. Очень низкий риск тяжелых реакций.
3. Дозозависимый эффект.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Лечение Аллергия Здоровое питание Желудочно-кишечный тракт
Источник: Здоров'я 24
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