"Аллергия на секс": почему возникает и что делать

Аллергия на антигены любимого человека или партнера редкое явление, которое может испортить радости жизни. Самая распространенная проблема такого рода – та самая "аллергия на секс".

Недавно ученые рассказали о случае анафилактического шока у женщины во время орального секса, информирует BMJ Journals. Реакция ее была на амоксициллин, который есть в сперме мужчины. Оказалось, что мужчина им лечился. Поэтому в этом случае это была медикаментозная аллергия, а не аллергия на секс.

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Почему возникает "аллергия на секс"

Статистика свидетельствует, что в США около 40 тысяч человек имеют аллергию на семенную жидкость. Такая реакция у женщин была при первом контакте со спермой, отмечает анестезиолог Дарья Симчук.

Поскольку аллергия появляется после повторной встречи с аллергеном (то есть после сенсибилизации), ученым пришлось искать объяснение феномену, и они нашли его в перекрестных реакциях.

Основным аллергеном семенной жидкости является простатспецифический антиген (ПСА), структура которого на 70% схожа со структурой простатического калликреина, который находят в моче и эпителии собак. Таким образом, аллергию на сперму можно развить при контакте с собаками.

Что делать

Чтобы уберечься от аллергии нужно либо воздерживаться от интимных отношений, либо пользоваться презервативом.



Чтобы уберечься от аллергии – пользуйтесь презервативом

Если эти методы не подходят, возможно проведение гипосенсибилизации с использованием белков спермы сексуального партнера.

Существует другой вариант "аллергии на секс" – местные аллергические симптомы (зуд, жжение) и дальнейший вагинит возникали у женщин после полового акта лишь с некоторыми партнерами. В этом случае у мужчин была аллергия, но неприятные последствия были у женщин.

Со спермой женщина также может получать пищевые аллергены. Поэтому врачи советуют воздерживаться от еды, которая провоцирует аллергию у партнера, за 16-24 часов до ожидаемого полового акта.

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