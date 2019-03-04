Альтернатива виагре: изобрели эффективное средство для потенции из яда паука

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Бразильский паук
Бразильский паук / sites.google.com

Ученым удалось разработать гель для повышения потенции, который получил название BZ371. Средство было создано на основе яда бразильского паука.

Специалисты утверждают, что новый гель сможет помочь многим мужчинам, которые страдают сексуальными расстройствами. Также ученые уверены, что разработанный ими BZ371 будет эффективнее многих лекарственных средств для повышения потенции, пишет The Sun.

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Как показало клиническое испытание, при использовании геля из яда бразильского паука, кровоток к половому члену повышался на 113%. Эрекция достигалась уже через 30 минут после использования вещества.

Также ученые утверждают, что эрекция происходит без стимуляции пениса. При этом затвердение члена продлится более 60 минут.

Ранее ученые создали первый эффективный лекарственный контрацептив для мужчин. Речь идет о гель, который приостанавливает производство сперматозоидов.

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Теги: Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь Мужское здоровье Секс Мир животных
Источник: 24 Канал
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