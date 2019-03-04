Альтернатива виагре: изобрели эффективное средство для потенции из яда паука

Ученым удалось разработать гель для повышения потенции, который получил название BZ371. Средство было создано на основе яда бразильского паука.

Специалисты утверждают, что новый гель сможет помочь многим мужчинам, которые страдают сексуальными расстройствами. Также ученые уверены, что разработанный ими BZ371 будет эффективнее многих лекарственных средств для повышения потенции, пишет The Sun.

Читайте также: 4 опасные половые инфекции, о которых вы не слышали

Как показало клиническое испытание, при использовании геля из яда бразильского паука, кровоток к половому члену повышался на 113%. Эрекция достигалась уже через 30 минут после использования вещества.

Также ученые утверждают, что эрекция происходит без стимуляции пениса. При этом затвердение члена продлится более 60 минут.

Ранее ученые создали первый эффективный лекарственный контрацептив для мужчин. Речь идет о гель, который приостанавливает производство сперматозоидов.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.