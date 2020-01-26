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Американцев, японцев и французов будут эвакуировать из эпицентра вспышки коронавируса

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Эвакуации из закрытого города Ухань / Getty Images

США, Япония и Франция организуют эвакуацию своих граждан из китайского города Ухань, который стал источником вспышки коронавируса.

28 января США эвакуируют всех рабочих американского местного консульства, однако в самолете найдется место для еще нескольких граждан, пишут France 24The Wall Street Journal, NHK.

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Американцы полетят прямым рейсом сразу в Сан-Франциско.

Сейчас в Ухане находится около 700 граждан Японии, поэтому МИД Японии проводит переговоры по их эвакуации.

Что касается французов – для их эвакуации планируют создать отдельное автобусное сообщение. Из Ухань их отвезут в другие китайские места, где эвакуированные пробудут на карантине около двух недель.

Известно, что другие государства тоже проводят переговоры, чтобы иметь возможность эвакуировать своих граждан.


Новый вид коронавируса быстро распространяется среди людей​ / Фото: Unsplash

 
Симптомы китайского коронавируса:
  • Лихорадка
  • Головная боль;
  • Кашель,
  • Затрудненное дыхание;
  • Слабость.​

Китайский коронавирус стал причиной смерти уже 56 человек. Новый вид коронавируса, который впервые был зафиксирован в Китае, вышел за пределы страны. Его зафиксировали в Таиланде, Японии, Гонконге, Южной Корее, Саудовской Аравии, Сингапуре, Вьетнаме, Франции, Малайзии, Австралии, США и Канаде.

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Китай Пневмония в Китае 2020 Новости Здоровье Здоровье Здоровая жизнь
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