Американец умер от китайского коронавируса в Ухане

В китайском городе Ухань, в котором началась вспышка смертельной пневмонии, умер первый иностранец, гражданин США.

О смерти американца сообщило американское издание The New York Times со ссылкой на посольство США в Пекине.

Читайте также: Врач Ли Вэньлян, который предупреждал о коронавирусе, умер после реанимации

Случай стал первой смертью гражданина США от смертельного вида коронавируса. Умершему было около 60 лет, мужчина скончался в четверг, 6 февраля. Вирусом американец заразился в городе Ухань, который с 23 января закрыт на карантин из-за распространения заболевания.

Другие подробности о личности и целях пребывания в Китае издание не пишет "из уважения к частной жизни семьи".

Что надо знать о коронавирусе 2019-nCoV:

По состоянию на 8 февраля от вирусной пневмонии, которую спровоцировал коронавирус, умерли 724 человек. Общее количество инфицированных – 34 909 человек по всему миру.

От болезни умирают примерно 9% инфицированных.

Всемирная организация здравоохранения объявила глобальную чрезвычайную ситуацию со здоровьем.

В Украине ни один случай подозрения на коронавирус не подтвердился.

В Китай временно прекратили групповые туры.

Посольство Украины в КНР советует воздержаться от поездок в страны, где бушует эпидемия.