Американка не выходила из дома три недели и заразилась COVID-19
Гражданка США Рейчел Браммерт не выходила из дома в течение трех недель, соблюдая правил самоизоляции дома. Однако вчера, 16 апреля, в нее подтвердили коронавирус.
Об этом пишет издание WCNC. Женщина из Северной Каролины страдает аутоиммунным заболеванием, поэтому она приняла решение соблюдать все правила карантина.
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Кроме поездки в аптеку более трех недель назад, Рейчел ни разу не выходила из дома. Она приняла решение временно жить с мужем в разных помещениях и не контактировать.
"Я действительно думала, что все делаю правильно", – сказала она.
Единственным человеком, с которым контактировал американка, была волонтер, которая приносила пакеты с продуктами и оставляла их на крыльце. В издании говорится, что у женщин даже не было прямого контакта. Вероятно, волонтер была больна коронавирусом и не знала об этом.
По словам Рэйчел, она забирала пакеты с продуктами без перчаток и считает это главной ошибкой.
Неделю назад Браммерт почувствовала себя плохо, у нее поднялась температура и появились головная боль, кашель и проблемы с дыханием. Впоследствии тест подтвердил наличие коронавирусной инфекции.
Сейчас женщина проходит лечение дома под наблюдением врача. Если ей будет хуже, направят в больницу.
"Я никогда не чувствовала ничего подобного. У меня был грипп. Это не грипп. Это совсем другой монстр", – сказала она.
Как защитить себя от коронавируса / Инфографика 24 канала
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