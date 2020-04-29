Американская компания заявила, что начнет применять вакцину против коронавируса осенью

Американский фармацевтический гигант Pfizer утверждает, что сможет подготовить вакцину от коронавируса уже осенью, а испытания на людях пройдут в августе. Компания участвует в глобальной гонке за первенство в создании прививки против COVID-19.

Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла (Albert Bourla) заявил, что его ученые смогут закончить разработку вакцины уже осенью. Он подчеркнул, что испытания на людях будут проходить в августе, пишет Wall Street Journal.

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Сегодня у нас разворачивается масштабный кризис, и многим требуется быстрое решение проблемы. Мы разрабатываем вакцину и оцениваем ее эффективность. Первоначальные результаты могут быть опубликованы уже в начале следующего месяца,

– сообщил Бурла.

Также немецкая компания BioNTech сообщила, что в рамках первого этапа клинических исследований, группа участников получила дозы экспериментальной вакцины BNT162.

"С начала исследования 23 апреля 2020 года в Германии 12 участникам исследования были сделаны прививки потенциальной вакцины BNT162", – говорится в сообщении компании.

Кроме того вакцину начали тестировать на людях в Великобритании и Китае.



Правда и мифы о коронавирусе / Инфографика 24 канала

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