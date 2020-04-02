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Американская разведка утверждает, что Китай скрывает истинное количество больных коронавирусом

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Китай скрывает истинные последствия коронавируса: США / unsplash.com

В США считают, что власти Китая намеренно занижают количество инфицированных коронавирусом и летальных случаев из-за болезни.

Такой отчет Белому дому предоставило американское разведывательное агентство, сообщает Bloomberg.

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Американская разведка утверждает, что Китай подделал статистику о вспышке COVID-19 в стране. Поскольку отчет является секретным, чиновники отказались детализировать его содержание. Но, по их словам, суть заключается в том, что публичная отчетность Китая о случаях инфицирования и летальности намеренно поддельная.

В Bloomberg отметили, что в большинстве стран гораздо больше инфицированных коронавирусом и летальных случаев из-за болезни. И это при том, что общее количество населения в этих странах значительно меньше, чем в Китае, где и началась вспышка COVID-19.

Госсекретарь США Майк Помпео также раскритиковал действия властей Китая. Несколько дней назад Помпео заявил, что Коммунистическая партия КНР скрывает информацию, которая является необходимой для того, чтобы предотвратить новые заражения и остановить пандемию.

К слову, ряд западных политиков обвиняет в дезинформации не только Китай. Неоднократно обвиняли в искажении статистики: Иран, Россию, Индонезию и Северную Корею, которая до сих пор не сообщила ни об одином случае заражения. Это кажется невероятным, ведь страна граничит с КНР.


Карта распространения COVID-19 по состоянию на 2 апреля / CSSE

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Здоровье Здоровье Лечение Новости США Китай
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