Американская разведка утверждает, что Китай скрывает истинное количество больных коронавирусом

В США считают, что власти Китая намеренно занижают количество инфицированных коронавирусом и летальных случаев из-за болезни.

Такой отчет Белому дому предоставило американское разведывательное агентство, сообщает Bloomberg.

К теме В Китае снова зафиксировали вспышки коронавируса: 1 600 случаев за сутки, – Ляшко

Американская разведка утверждает, что Китай подделал статистику о вспышке COVID-19 в стране. Поскольку отчет является секретным, чиновники отказались детализировать его содержание. Но, по их словам, суть заключается в том, что публичная отчетность Китая о случаях инфицирования и летальности намеренно поддельная.

В Bloomberg отметили, что в большинстве стран гораздо больше инфицированных коронавирусом и летальных случаев из-за болезни. И это при том, что общее количество населения в этих странах значительно меньше, чем в Китае, где и началась вспышка COVID-19.

Госсекретарь США Майк Помпео также раскритиковал действия властей Китая. Несколько дней назад Помпео заявил, что Коммунистическая партия КНР скрывает информацию, которая является необходимой для того, чтобы предотвратить новые заражения и остановить пандемию.

К слову, ряд западных политиков обвиняет в дезинформации не только Китай. Неоднократно обвиняли в искажении статистики: Иран, Россию, Индонезию и Северную Корею, которая до сих пор не сообщила ни об одином случае заражения. Это кажется невероятным, ведь страна граничит с КНР.



Карта распространения COVID-19 по состоянию на 2 апреля / CSSE

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.