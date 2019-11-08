Чем опасен анальгин и почему его запретили во многих странах

Большинство считает анальгин простым и поэтому безвредным препаратом для снятия боли. Анальгин отпускается в аптеках без рецепта и пользуется большой популярностью.

Анальгин (метамизол натрия) – производный пиразолона, обладает анальгезирующим, жаропонижающим и противовоспалительным действием.

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Более, чем в 40 странах мира препараты на основе метамизола натрия законодательно запрещены, или их прием резко ограничен. Причем очень давно – например, в Австралии и Великобритании еще в 1965 году. В США год запрета – 1977, Италия – 1979, Гана – 1989, Швейцария – 1992 года, Филиппины, Бангладеш, Пакистан, Перу, Сингапур и др.

Чем опасен анальгин?

Анальгин провоцирует большое количество очень серьезных побочных реакций.

Во-первых, агранулоцитоз (нарушение функций кроветворения). Самое страшное, что эта болезнь имеет высокий уровень смертности. Даже когда человека удается спасти, полностью восстановить организм после болезни невозможно.

Во-вторых, анафилактический шок (сосудистый шок), который во многих случаях заканчивается смертью.

Кроме того, метамизол может вызывать и другие побочные эффекты, связанные с иммунологическими нарушениями: гепатит, альвеолит, пневмония, серьезные кожные реакции и т.д.

Агранулоцитоз – что это? Болезнь, при которой в крови уменьшается количество лейкоцитов и гранулоцитов (клеток белой крови), которые защищают наш организм от всех внешних и внутренних врагов. Как следствие, у человека снижается иммунитет и он становится уязвимым к всевозможным инфекциям, бактериям и грибкам.

В аптеках, кроме анальгина, продаются и другие препараты на основе метамизола: Баралгин, Максиган, Пенталгин, Спазган, Темпалгин и тому подобное.

Когда используют анальгин в Украине?

Анальгин, как жаропонижающее, иногда рекомендуют даже врачи. И даже педиатры. Используют его при болевых синдромах, как в поликлиниках, так и в стационаре.

Между тем мнение экспертов ВОЗ об этом препарате хорошо известно и оно основывается на потенциальной токсичности пиразолоновых производных.

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