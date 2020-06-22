Американские ученые успешно испытали технологию, которая помогает диагностировать аутизм у детей по анализу крови.

Два года назад американские ученые, которые исследуют аутизм, смогли идентифицировать группу метаболитов в крови, которые помогают выявить аутизм почти каждого пятого пациента, пишет журнал Autism Research.

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В ходе исследований, в которых приняли участие 1 102 ребенка от 18 месяцев до 4 лет, команда обнаружила, что у детей с аутизмом в 17% случаев наблюдалась уникальная концентрация определенных аминокислот в крови.

Это открытие стало ключом для разработки универсального анализа крови для диагностики аутизма. Сейчас этот диагноз ставится только по поведенческим признакам.

Новые маркеры помогут и в лечении аутизма / Фото unsplash

Ученые рассказали о новых успехах: анализы образцов крови, взятых у 708 детей с аутизмом в тех же возрастных группах, позволил идентифицировать дополнительно 34 уникальных метаболических признака у 53% испытуемых с точностью до 91%.

По словам исследователей, это еще один важный шаг к созданию метаболических тестов, которые послужат основой для скрининга аутизма. Ученые подчеркивают, что пока анализы других потенциальных биомаркеров в полученных образцах продолжаются.

Более того, выявление особого характера метаболических изменений у конкретного ребенка может открыть возможности для создания новых клинических инструментов для лечения аутизма,

– заявил главный автор исследования Дэвид Амарал (David Amaral).