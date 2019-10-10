Анализ крови: о чем свидетельствуют ваши показатели

Общий анализ крови является одним из самых популярных обследований. Конечно, врач сам должен объяснить, что к чему, однако многим интересно, что же означают все эти термины и на что они влияют.

Теперь вы сможете самостоятельно ориентироваться, о чем свидетельствуют ваши показатели. Нормы показателей не указаны, ведь лаборатории часто имеют свои референсные значения и указывают их отдельно, рассказывает семейный врач Михаил Цюрак.

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Расшифровка анализа крови

Гемоглобин – белок крови, он содержит железо и переносит кислород к тканям всех органов. Если гемоглобин ниже 120 – это ниже нормы и называется анемией.

Эритроциты – это красные кровяные клетки, содержащие гемоглобин. Обычно, уровень гемоглобина взаимосвязан с количеством эритроцитов, и если снижается уровень эритроцитов, то падает и уровень гемоглобина. Если эритроциты завышены, это называется эритроцитоз или полицитемия.

Лейкоциты – это белые кровяные клетки, которые отвечают за клеточный иммунитет и борются с инфекцией. Если они повышены – это лейкоцитоз, а вот их снижение свидетельствует о лейкопении.

Стоит отметить, что существует лейкоцитарная формула, которую выделяют отдельно. Она показывает соотношение разных видов лейкоцитов в процентах, а именно: базофилов, эозинофилов, сегментоядерных нейтрофилов, лимфоцитов и моноцитов. Все эти виды лейкоцитов могут увеличиваться или уменьшаться при разных типах инфекции.

Тромбоциты – отвечают за процессы свертывания крови и образование тромба. Если тромбоциты ниже нормы, это свидетельствует о тромбоцитопении, а их увеличение – о тромбоцитозе.

И, наконец, непонятный многим термин СОЭ, что означает всего лишь скорость оседания эритроцитов. Обычно она повышается при наличии воспаления в организме, однако рост этого показателя может свидетельствовать и о наличии злокачественных опухолей, и о беременности.

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