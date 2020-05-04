Анализ крови сможет диагностировать бессимптомный рак: новое открытие

В исследовании впервые продемонстрировали, что анализ крови помогает выявить некоторые виды рака у пациентов без соответствующего анамнеза или симптомов заболевания.

Тест все еще является экспериментальным. Даже его сторонники говорят, что его нужно улучшить, и результаты пока не идеальны, пишет MedicalXpress.

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Однако, они показывают, какие преимущества и недостатки могут быть получены при использовании основанных на генах тестов.

По словам Николаса Пападопулоса, ученого из Университета Джона Хопкинса, который помог разработать тест, использование этого метода в сочетании со стандартными методами скрининга "удвоило количество выявленных онкозаболеваний".



Тест еще требует усовершенствования / athleticlab.com

Например, анализ крови позволил выявить шесть случаев рака яичников, когда у женщин полностью отсутствовали симптомы.

Но тест также пропустил гораздо больше раковых заболеваний, чем обнаружил, и вызвал некоторые ложные опасения, которые привели к ненужным процедурам обследования. Ученые проводили тестирование только у женщин в возрасте от 65 до 75 лет, и его необходимо еще испытать на мужчинах, других возрастных группах.

Тест изобрели врачи института Хопкинса, которые создали компанию Thrive Earlier Detection Corp совместно с Third Rock Ventures, биотехнологической финансовой компанией.

Генеральный директор Thrive Earlier Detection Corp Дэйв Дэйли заявил, что компания планирует провести более масштабное исследование и сотрудничать с FDA. Стоимость такого теста еще не определена, но будет составлять "сотни долларов, а не тысячи".

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