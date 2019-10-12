Анализ мочи: что означают результаты

Сдача этого анализа является самой безболезненной и простой, однако его показатели важны, ведь могут указывать на наличие разнообразных серьезных заболеваний.

Семейный врач Михаил Цюрак объяснил, как разобраться в показателях своих анализов и на какие заболевания они могут указывать.

Читайте также: Анализ крови: о чем свидетельствуют ваши показатели

Относительная густота мочи, или по другому названию – удельный вес – это показатель, указывающий на концентрацию разнообразных веществ в моче.

Увеличение относительной густоты может обнаружить сахарный диабет или обезвоживание, а ее уменьшение свидетельствует про несахарный диабет или почечную недостаточность.

pH – наличие кислой или щелочной реакции зависит не только от имеющихся болезней, но и от питания пациента. Кислая моча наблюдается у мясоедов, а щелочная – у вегетарианцев.

Осадок. В осадке мочи могут быть лейкоциты, эритроциты и эпителий. Нормой является минимальное их количество, а вот повышение наблюдается при инфекциях мочевыводящих путей или гломерулонефрите.

Расшифровка анализа мочи: что не является нормой

Если в результатах анализов есть следующие показатели, это означает, что в организме присутствуют негативные изменения и они точно свидетельствуют о наличии заболевания.

Белок - его появление свидетельствует о почечной недостаточности, инфекции мочевыделительных путей, диабетической и гипертонической нефропатии.

Глюкоза появляется в моче при сахарном диабете. Также может указывать на редкое заболевание, которое называется почечная глюкозурия.

Ацетон указывает на сахарный диабет, пищевые отравления и вирусные инфекции.

Билирубин (уробилиноген). Билирубин возникает при остром калькулезном холецистите и гемолитической желтухе.

Свежая кровь. Свежая кровь означает, что в почках или мочевом пузыре есть острая травма, которая может возникнуть, например, мочекаменную болезнь. Также свежая кровь может свидетельствовать о наличии опухоли в этих органах.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.