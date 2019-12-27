Как подготовиться и как сдавать анализ мочи

Анализ мочи – важная часть диагностики заболеваний. Но не все знают как к ним подготовиться, чтобы результаты были как можно точнее.

Некоторые пищевые продукты и лекарства могут влиять на результаты, какие именно – объясняет уролог Елена Гайворонская.

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Как подготовиться к сдаче анализов мочи?

В течение 3 суток необходимо исключить из рациона острые и жирные блюда, продукты, содержащие природные красители (свекла, морковь, томаты, тыква, апельсины или грейпфруты);

За сутки не употреблять арбуз и дыню;

Не принимайте мочегонные препараты;

За 1-2 дня до анализа отказаться от употребления алкоголя и не курить;

Рекомендуется избегать эмоциональных и физических перегрузок;

Перед сбором мочи нужно тщательно помыть наружные половые органы.

Женщинам не следует сдавать анализ мочи во время месячных, потому что результаты покажут очень негативный результат.



Анализ мочи нельзя сдавать во время менструации \ persomed.com.ua

Как собрать мочу для анализа?

Для правильного проведения исследования при первом утреннем мочеиспускании небольшое количество мочи (первые 2-3 секунды) выпустить в унитаз, а затем, не прерывая мочеиспускание, подставить контейнер для сбора мочи, в который собрать приблизительно 50 миллилитров; Сразу после сбора мочи плотно закройте контейнер завинчивающейся крышкой; Контейнеры бывают разные: от баночки из под детского питания до стерильного пластикового контейнера. Лучше, конечно же, пользоваться последними.

Как выбрать правильный контейнер?

С ложечкой на крышке – это для кала. А без ложечки (и без трубочки) – для мочи.

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