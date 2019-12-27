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Как подготовиться и как сдавать анализ мочи

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Подготовка к анализу мочи / unsplash.com

Анализ мочи – важная часть диагностики заболеваний. Но не все знают как к ним подготовиться, чтобы результаты были как можно точнее.

Некоторые пищевые продукты и лекарства могут влиять на результаты, какие именно – объясняет уролог Елена Гайворонская.

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Как подготовиться к сдаче анализов мочи?

  • В течение 3 суток необходимо исключить из рациона острые и жирные блюда, продукты, содержащие природные красители (свекла, морковь, томаты, тыква, апельсины или грейпфруты);
  • За сутки не употреблять арбуз и дыню;
  • Не принимайте мочегонные препараты;
  • За 1-2 дня до анализа отказаться от употребления алкоголя и не курить;
  • Рекомендуется избегать эмоциональных и физических перегрузок;
  • Перед сбором мочи нужно тщательно помыть наружные половые органы.

Женщинам не следует сдавать анализ мочи во время месячных, потому что результаты покажут очень негативный результат.

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Анализ мочи нельзя сдавать во время менструации \ persomed.com.ua

Как собрать мочу для анализа?

  1. Для правильного проведения исследования при первом утреннем мочеиспускании небольшое количество мочи (первые 2-3 секунды) выпустить в унитаз, а затем, не прерывая мочеиспускание, подставить контейнер для сбора мочи, в который собрать приблизительно 50 миллилитров;
  2. Сразу после сбора мочи плотно закройте контейнер завинчивающейся крышкой;
  3. Контейнеры бывают разные: от баночки из под детского питания до стерильного пластикового контейнера. Лучше, конечно же, пользоваться последними.

Как выбрать правильный контейнер?

С ложечкой на крышке – это для кала. А без ложечки (и без трубочки) – для мочи.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Новости Здоровье Здоровье Медицина Лечение Советы
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