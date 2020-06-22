Представители благотворительного фонда "Пациенты Украины" утверждают, что глава Минздрава Максим Степанов отдал кресло заместителя директора Национального Института рака бывшему регионалу Андрею Шипко.

Степанов "подарил" кресло заместителя директора Института рака без честного и открытого конкурса, сообщает благотворительный фонд "Пациенты Украины".

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Еще 22 апреля Минздрав остановил конкурс на директора Национального института рака и назначил исполнителем обязанностей директора Александра Яцину.

Активисты утверждают, что 19 июня Яцина представил коллективу Андрея Шипко, как своего заместителя. Следовательно, Шипко станет шестым заместителем директора.

Кадровая ситуация в Национальном институте рака настораживает пациентское сообщество. Ведь Институт рака – это крупнейший онкологический центр Украины. Пациентами Института являются почти половина всех онкобольных Украины,

– говорится в сообщении.

Неприятные моменты из иографии бывшего регионала Шипко:

Андрей Шипко голосовал за диктаторские законы 16 января.

Шипко является противником медицинской реформы. Он голосовал против реформаторских законов и критиковал изменения в медицинской сфере.

Олигарх Игорь Коломойский называл его наиболее вероятным претендентом на должность министра здравоохранения в прошлогоднем интервью "Украинской правде".

За времена своего депутатства, Шипко считал себя "куратором медицины" без всяких на то полномочий.

Шипко неоднократно фигурировал в коррупционных расследованиях.

Владелец более миллиона долларов наличными, роскошного имущества и элитных автомобилей.

Это не первая попытка Шипко "проскользнуть" на руководящие медицинские должности. Сначала он пытался возглавить Минздрав, а затем стать главой Национальной службы здоровья Украины.

"Пациенты Украины" отметили, что от добропорядочности и профессионализма руководящего состава зависит лечение и жизни тысяч онкобольных. "Допустить, чтобы в креслах руководителей Института снова сидели некомпетентные недобропорядочные люди мы не можем", – отметили в благотворительном фонде.