Железодефицитная анемия: особенности лечения

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Железодефицитная анемия: как лечить, симптомы анемии
Лечение анемии / Hello Doctor

Железодефицитная анемия – это вид анемии, при котором количество железа в сыворотке крови, костном мозге и депо занижена. Чтобы вылечить анемию, нужно не только принимать препараты железа, но и устранить причины его дефицита.

Если анемия уже развилась, это означает, что в организме существует тяжелый дефицит железа и только одна диета заполнить его не сможет, рассказывает врач Лилия Сарахман.

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Что вы должны знать прежде чем начать лечение

  1. Красный цвет продуктов не гарантирует высокое содержание железа
  2. В яблоках почти нет железа
  3. Чай и молоко препятствуют всасыванию железа в кишечнике;
  4. Диетические добавки, комплексы поливитаминов и минералов не должны использоваться для лечения анемии

Препараты, содержащие железо, можно использовать как преорально, так и инъекционно.

На данный момент используют 2 группы препаратов:

  1. содержащие соли Fe2 +;
  2. содержащие гидроксид полимальтозный комплекс Fe (lll).

Чаще всего предпочтение отдается Fe2 +, так как эти препараты лучше всасывается клетками кишечника.

Иногда препараты Fe плохо переносятся и вызывают побочные эффекты, но прекращать прием не стоит. Необходимо сразу обратиться к врачу, который порекомендует уменьшить дозу препарата или заменит его на другой.

Преимущественно назначают 100-200 мг элементарного железа в день для достижения нормального уровня Hb. Запивать пероральные лекарства лучше естественным соком, который содержит витамин C (это улучшает всасывание).

Препараты железа могут также красить стул в черный цвет – это нормальная реакция и ее бояться не стоит.

Парентеральное введение препаратов Fe проводится при:

  1. непереносимости пероральных препаратов;
  2. недостаточной эффективности пероральных препаратов;
  3. постоянной потере Fe с кровью
  4. нарушении всасывания в кишечнике;
  5. хронической болезни почек
  6. плановом оперативном вмешательстве и тому подобное;

Препараты вводятся внутривенно. Внутримышечно препараты железа вводить не желательно, ведь тогда вероятность осложнений значительно возрастает.

Гемотрансфузии (переливание эритроцитов) – дорогой и потенциально опасный метод, который должен применяться только в случае возникновения состояний, угрожающих жизни пациента.

После 21 дня лечения обязательно сдают клинический анализ крови: оценивается прирост уровня Hb (положительным считается +20 г/л).

Принимать препараты нужно не только до нормализации Hb, а хотя бы 3 месяца после, чтобы пополнить тканевые запасы. Преимущественно пациентам назначают половину лечебной дозы.

 
Анемия – симптомы
  • Бледная кожа, видимые слизистые оболочки и ногтевое ложе;
  • Головная боль, головокружение, появление "мушек" перед глазами и шум в ушах
  • Быстрая утомляемость, слабость и сонливость
  • Одышка при минимальной физической нагрузке;
  • Учащенное сердцебиение, возможны приступы боли в сердце;
  • Потеря аппетита, снижение полового влечения и нарушения менструального цикла;
  • Ломкость ногтей, выпадение волос и сухость кожи;
    Возможно появление необычных вкусовых пристрастий, например, к мелу, угля, извести, земли, глины, к запахам бензина или керосина это свидетельствует о нарушении периферической вкусовой чувствительности;
  • Воспаление красной каймы губ, трещины, заеды;

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Автор: Анастасия Кушпит
Теги: Здоровье Здоровая жизнь Новости Здоровье Лечение
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