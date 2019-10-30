Железодефицитная анемия: особенности лечения
Железодефицитная анемия – это вид анемии, при котором количество железа в сыворотке крови, костном мозге и депо занижена. Чтобы вылечить анемию, нужно не только принимать препараты железа, но и устранить причины его дефицита.
Если анемия уже развилась, это означает, что в организме существует тяжелый дефицит железа и только одна диета заполнить его не сможет, рассказывает врач Лилия Сарахман.
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Что вы должны знать прежде чем начать лечение
- Красный цвет продуктов не гарантирует высокое содержание железа
- В яблоках почти нет железа
- Чай и молоко препятствуют всасыванию железа в кишечнике;
- Диетические добавки, комплексы поливитаминов и минералов не должны использоваться для лечения анемии
Препараты, содержащие железо, можно использовать как преорально, так и инъекционно.
На данный момент используют 2 группы препаратов:
- содержащие соли Fe2 +;
- содержащие гидроксид полимальтозный комплекс Fe (lll).
Чаще всего предпочтение отдается Fe2 +, так как эти препараты лучше всасывается клетками кишечника.
Иногда препараты Fe плохо переносятся и вызывают побочные эффекты, но прекращать прием не стоит. Необходимо сразу обратиться к врачу, который порекомендует уменьшить дозу препарата или заменит его на другой.
Преимущественно назначают 100-200 мг элементарного железа в день для достижения нормального уровня Hb. Запивать пероральные лекарства лучше естественным соком, который содержит витамин C (это улучшает всасывание).
Препараты железа могут также красить стул в черный цвет – это нормальная реакция и ее бояться не стоит.
Парентеральное введение препаратов Fe проводится при:
- непереносимости пероральных препаратов;
- недостаточной эффективности пероральных препаратов;
- постоянной потере Fe с кровью
- нарушении всасывания в кишечнике;
- хронической болезни почек
- плановом оперативном вмешательстве и тому подобное;
Препараты вводятся внутривенно. Внутримышечно препараты железа вводить не желательно, ведь тогда вероятность осложнений значительно возрастает.
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Гемотрансфузии (переливание эритроцитов) – дорогой и потенциально опасный метод, который должен применяться только в случае возникновения состояний, угрожающих жизни пациента.
После 21 дня лечения обязательно сдают клинический анализ крови: оценивается прирост уровня Hb (положительным считается +20 г/л).
Принимать препараты нужно не только до нормализации Hb, а хотя бы 3 месяца после, чтобы пополнить тканевые запасы. Преимущественно пациентам назначают половину лечебной дозы.
- Бледная кожа, видимые слизистые оболочки и ногтевое ложе;
- Головная боль, головокружение, появление "мушек" перед глазами и шум в ушах
- Быстрая утомляемость, слабость и сонливость
- Одышка при минимальной физической нагрузке;
- Учащенное сердцебиение, возможны приступы боли в сердце;
- Потеря аппетита, снижение полового влечения и нарушения менструального цикла;
- Ломкость ногтей, выпадение волос и сухость кожи;
Возможно появление необычных вкусовых пристрастий, например, к мелу, угля, извести, земли, глины, к запахам бензина или керосина – это свидетельствует о нарушении периферической вкусовой чувствительности;
- Воспаление красной каймы губ, трещины, заеды;
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