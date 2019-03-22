Европейские ученые пришли к выводу, что снотворное средство с действующим веществом пропофолом поможет избавиться от негативных воспоминаний.

Всем 50 участникам показали ролики с негативно окрашенными событиями, пишет журнал Science Advances.

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У всех добровольцев была запланирована операция под общей анестезией с помощью пропофола.

Пропофол – что это? Это кратковременное снотворное средство, которое предназначено для внутривенного введения.

За неделю до процедур участникам показывали две истории: одна о мальчике, который попал в автомобильную аварию, а вторая – о женщине, которая подверглась нападению.

Одной группе участникам непосредственно перед операцией показали первый кадр одной истории, а другой половине – нет. Последних расспрашивали о двух историях после того, как они опомнились или через сутки после операции.



Анестезия помогла избавиться от негативных воспоминаний

Выяснилось, что те участники, которым показывали кадр из истории перед операцией, вспоминали меньше подробностей истории. Правда, этот эффект действовал только через сутки.

Авторы работы пришли к выводу, что анестезия может быть действенным методом изменения нежелательных воспоминаний. А это может помочь в лечении посттравматического стрессового расстройства и других психических расстройств, которые базируются на воспоминаниях.

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