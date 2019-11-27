Что такое ангина: причины, симптомы, диагностика и лечение
Воспаление небных миндалин в международной медицинской практике называют тонзиллитом. В Украине нередко используют название "ангина". Оно происходит от латинского слова ango – "сжимаю, сдавливаю, душу".
Иногда воспаленные миндалины отекают, накапливают гной и увеличиваются в размерах настолько, что почти перекрывают дыхательные пути и это создает риск задохнуться.
Также на тему: Можно ли вылечить ангину дома
Причины ангины
Ангину всегда вызывает инфекция. Самым частым возбудителем ангины является бета-гемолитический стрептококк, на втором месте – стафилококк. Однако, при вирусном происхождении тонзиллита возбудителями ангины могут быть различные вирусы.
Ангину чаще всего вызывают бактерии
В 80% случаев возбудителем заболевания является бета-гемолитический стрептококк, поэтому лечение основывается на подборе антибиотиков. Но не стоит забывать, что в основе боли в горле могут быть не только бактерии, но и вирусы, а тут антибиотики уже абсолютно бессильны.
Симптомы ангины
Тонзиллит во многом похож на другие острые респираторные инфекции: повышается температура, болит горло. Однако есть признаки, которые помогают заподозрить именно бактериальную ангину.
Выраженные симптомы интоксикации (головная боль, тошнота, иногда даже рвота и др.);
Температура тела от 38,5°С;
Увеличение и болезненность шейных лимфоузлов;
Отсутствие кашля.
Если вы наблюдаете хотя бы 3 симптома, скорее всего, у вас именно ангина. Дополнительным признаком ангины может быть возраст. Чаще всего болеют дети до 15 лет.
Диагностика ангины
Основным диагностическим приемом при распознавании является сначала осмотр горла – фарингоскопия, а также оценка жалоб и анамнеза заболевания. Но для определения вида инфекции проводится мазок, который берется с миндалин. Чтобы выявить бактерии, врач также может провести быстрый стрептококковый тест.
Как лечить ангину
Основные рекомендации: постельный режим в первые дни заболевания, мягкая и питательная диета, обильное теплое питье, проветривание и увлажнение воздуха в помещении.
В лечении ангины выбор лекарственного средства зависит от типа инфекции, вызвавшей болезнь. Тип препарата, дозировка и метод применения определяются врачом.
Ангиной чаще болеют дети
Бактериальная ангина
В случае развития бактериальной ангины используется антибиотики, чаще группы пенициллинов. Курс лечения 7-10 дней.
Скорее всего, ваше состояние улучшится уже после первой дозы. Важно не останавливаться, а принимать таблетки или суспензию ровно столько, сколько прописал врач. Иначе болезнь, поддающаяся лечению, может вернуться с новой силой. И на этот раз уже будет нечувствительной к антибиотикам.
Часто при ангине любого происхождения отоларинголог назначает различные антисептические и очищающие растворы для полоскания горла, которые предназначаются для использования ежечасно. В последнее время специалисты считают, что полоскание горла не ускоряет процесс выздоровления, но возможно, облегчает самочувствие.
При температуре выше 38,5 градусов можно принимать жаропонижающие: парацетамол или ибупрофен. Они также будут способствовать уменьшению боли в горле.
Если причина ангины – вирус
Как бороться с вирусами, медицина окончательно не придумала. Но наше тело неплохо справляется с такими инфекциями самостоятельно. Если специалист придет к выводу, что у вас именно вирусная ангина, вам предложат просто расслабиться: взять больничный и отлежаться дома.
Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.