Что такое ангина: причины, симптомы, диагностика и лечение

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Ангина: симптомы, лечение и диагностика / aigerim.info/

Воспаление небных миндалин в международной медицинской практике называют тонзиллитом. В Украине нередко используют название "ангина". Оно происходит от латинского слова ango – "сжимаю, сдавливаю, душу".

Иногда воспаленные миндалины отекают, накапливают гной и увеличиваются в размерах настолько, что почти перекрывают дыхательные пути и это создает риск задохнуться.

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Причины ангины

Ангину всегда вызывает инфекция. Самым частым возбудителем ангины является бета-гемолитический стрептококк, на втором месте – стафилококк. Однако, при вирусном происхождении тонзиллита возбудителями ангины могут быть различные вирусы.

Ангіну найчастіше викликають бактерії
Ангину чаще всего вызывают бактерии

В 80% случаев возбудителем заболевания является бета-гемолитический стрептококк, поэтому лечение основывается на подборе антибиотиков. Но не стоит забывать, что в основе боли в горле могут быть не только бактерии, но и вирусы, а тут антибиотики уже абсолютно бессильны.

Симптомы ангины

Тонзиллит во многом похож на другие острые респираторные инфекции: повышается температура, болит горло. Однако есть признаки, которые помогают заподозрить именно бактериальную ангину.

 
Ангина – симптомы
Красные, опухшие миндалины с белым налетом;
Выраженные симптомы интоксикации (головная боль, тошнота, иногда даже рвота и др.);
Температура тела от 38,5°С;
Увеличение и болезненность шейных лимфоузлов;
Отсутствие кашля.

Если вы наблюдаете хотя бы 3 симптома, скорее всего, у вас именно ангина. Дополнительным признаком ангины может быть возраст. Чаще всего болеют дети до 15 лет.

Диагностика ангины

Основным диагностическим приемом при распознавании является сначала осмотр горла – фарингоскопия, а также оценка жалоб и анамнеза заболевания. Но для определения вида инфекции проводится мазок, который берется с миндалин. Чтобы выявить бактерии, врач также может провести быстрый стрептококковый тест.

Как лечить ангину

Основные рекомендации: постельный режим в первые дни заболевания, мягкая и питательная диета, обильное теплое питье, проветривание и увлажнение воздуха в помещении.

В лечении ангины выбор лекарственного средства зависит от типа инфекции, вызвавшей болезнь. Тип препарата, дозировка и метод применения определяются врачом.

Ангіною частіше хворіють діти
Ангиной чаще болеют дети

Бактериальная ангина

В случае развития бактериальной ангины используется антибиотики, чаще группы пенициллинов. Курс лечения 7-10 дней.

Скорее всего, ваше состояние улучшится уже после первой дозы. Важно не останавливаться, а принимать таблетки или суспензию ровно столько, сколько прописал врач. Иначе болезнь, поддающаяся лечению, может вернуться с новой силой. И на этот раз уже будет нечувствительной к антибиотикам.

Часто при ангине любого происхождения отоларинголог назначает различные антисептические и очищающие растворы для полоскания горла, которые предназначаются для использования ежечасно. В последнее время специалисты считают, что полоскание горла не ускоряет процесс выздоровления, но возможно, облегчает самочувствие.

При температуре выше 38,5 градусов можно принимать жаропонижающие: парацетамол или ибупрофен. Они также будут способствовать уменьшению боли в горле.

Если причина ангины – вирус

Как бороться с вирусами, медицина окончательно не придумала. Но наше тело неплохо справляется с такими инфекциями самостоятельно. Если специалист придет к выводу, что у вас именно вирусная ангина, вам предложат просто расслабиться: взять больничный и отлежаться дома.

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Автор: Александр Бевза
Теги: Новости Здоровье Профилактика заболеваний Здоровье Лечение Медицина Лекарства
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