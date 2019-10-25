Анонимная компания предлагает 125 тысяч долларов за продажу лица

Анонимная компания заплатит 125 тысяч долларов человеку, который отдаст свое лицо роботу. Единственное условие: лицо должно иметь приятные черты.

О необычном предложении написал инжиниринговый стартап Geomiq.

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Срезать кожу никому не будут: компания заплатит только за "копирайт" лица, чтобы производить много копий в 3D-модели.

Главное условие для потенциального донора - приятные черты лица, поскольку разрабатывается робот, который будет выполнять функцию сиделки.



Отправить фото может любой

Других критериев идеального кандидата нет: стартап не назвал желаемый пол или возраст. Желающие могут испытать удачу, отправив свое фото на почту [email protected]

"Мы знаем, это довольно необычная просьба, и передача лицензии на лицо – потенциально очень серьезное решение", – пишут представители Geomiq в своем блоге. Они отмечают, что пока не могут назвать заказчика из-за договора о неразглашении.

Известно, что компания будет создавать "виртуальных друзей" для пожилых людей. Основная часть разработки уже завершена, роботов планируют производить в следующем году. Разработка проекта велась пять лет, а финансировали его шанхайские фонды.

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