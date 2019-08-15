Антибиотики могут привести к неизлечимой болезни у детей

Антибиотики часто назначают детям и спасают жизни тех, кто страдает от тяжелых бактериальных инфекций. Несмотря на это, они плохо влияют на разнообразие и функцию микробиома (совокупность микроорганизмов в теле человека).

Исследователи из Университета Вандербильта выявили зависимость между антибиотикотерапией и развитием астмы в детском возрасте, пишет Clinical Infectious Diseases.

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Более того, вероятность возникновения астмы увеличивалась с каждым дополнительным назначением антибиотика.

Ученые проанализировали информацию о назначении антибиотиков 152 тысяч доношенным детям из Теннесси. Все они родились в период с 1995 по 2003 год в результате одноплодной беременности с нормальным весом.

Астма – что это? Это хроническое заболевание, которое проявляется периодическими приступами одышки и свистящими хрипами.

Данные свидетельствуют, что 79% младенцам в возрасте до 1 года выписали по меньшей мере один рецепт на антибиотик. При каждом дополнительном назначении антибиотиков на 20% повышался риск возникновения астмы в детском возрасте.



Каждое дополнительное назначение антибиотиков на 20% увеличивало риск появления астмы

Связь между приемом антибиотиков и последующим диагнозом "астма" возникал независимо от типа антибиотика или сроков его назначения.

Однако, у детей, которым выписывали только антибиотики широкого спектра действия, было больше шансов заболеть астмой в детском возрасте, чем у детей, которым были выписаны только антибиотики узкого спектра.

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