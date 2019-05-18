Антипригарные сковородки: какое покрытие посуды является самым безопасным
Сегодня очень популярными являются антипригарные сковородки, которые позволяют готовить блюда с минимальным добавлением масла или же вообще без него. Эти сковородки помогают забыть о пригоревшей еде, если вдруг вы о ней забыли.
Но, прежде, чем покупать сковородку, нужно узнать, насколько она безопасна. Особенно тщательно нужно подходить к выбору посуды, если вам нужно готовить еду для детей.
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Антипригарное покрытие бывает следующих видов:
- тефлоновое,
- керамическое,
- мраморное,
- титановое,
- бриллиантовое,
- гранитное.
Все ли эти покрытия такие безопасные - рассказывает врач Наталья Зубарева.
1. Тефлон
Это политетрафторэтилен и перфтороктановая кислота (PFOA).
Только тефлон вместе со сковородой в духовке нагревается до 200 градусов, начинают выделяться пары флуоридной кислоты (они разъедают бетон) и перфторизобутилен (в 10 раз ядовитее, чем газы при газовых атаках).
PFOA (перфтороктанова кислота) – это вещество даже в очень малых дозах может вызвать повышение уровня холестерина, язвенный колит, заболевания щитовидной железы, онкологические болезни, осложнения беременности и врожденные дефекты.
В Европе это вещество признали канцерогеном и фактически вывели из производства.
2. Мраморное покрытие
Это тот же тефлон, но с добавлением мраморной крошки.
Мраморное покрытие сковородки
Титановое, алмазное, гранитные покрытия относятся к категории нанокомпозитных и обладают более совершенными качествами.
3. Титановое покрытие
Оно экологически чистое и совершенно безвредное, устойчиво к любому механическому воздействию. Идеально подходит как для жарки, так и для выпечки.
4. Бриллиантовое покрытие
Безопасное при нагревании до 320 градусов
5. Гранитное
Такое покрытие безопасно, пока целое, но оно не износостойкое, быстро истончается и скалывается. После этого сковороду использовать нельзя.
6. Керамическое покрытие (нанокомпозитный полимер с наночастицами песка)
Оно не выделяет вредных веществ при сильном нагревании до 450 градусов. Покрытие износостойкое и боится механических повреждений.
Прячутся под покрытием свинец и кадмий, что безопасности не добавляет, поэтому сковородой можно безопасно пользоваться только если она из 100% керамики.
7. Чугунное
Сковорода с естественным антипригарным покрытием наиболее безопасна и доступна.
Стоит помнить, что чугунная посуда насыщает пищу небольшим количеством железа, поэтому после приготовления необходимо переложить блюдо в другую посуду.
Врач также рассказала, какая посуда более безопасная – из нержавеющей стали, медная посуда или алюминиевая.
Медная посуда – опасна, потому что без защитного покрытия при использовании с кислыми продуктами выделяет много меди, что может стать причиной отравления металлами. Кроме того, в составе часто присутствует никель, а это канцероген.
Алюминиевая посуда – источник алюминия, который является сильным нейротоксином, т. е. токсином, который специфически действует на нервные клетки, к тому же такая посуда издает неприятный запах при нагревании.
Посуда из нержавеющей стали – безопасна, но внешнее покрытие дна должно обязательно быть из стали с маркировкой 18/0.
Посуда из нержавеющей стали безопасен с маркировкой дна 18/0
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