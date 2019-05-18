Антипригарные сковородки: какое покрытие посуды является самым безопасным

Сегодня очень популярными являются антипригарные сковородки, которые позволяют готовить блюда с минимальным добавлением масла или же вообще без него. Эти сковородки помогают забыть о пригоревшей еде, если вдруг вы о ней забыли.

Но, прежде, чем покупать сковородку, нужно узнать, насколько она безопасна. Особенно тщательно нужно подходить к выбору посуды, если вам нужно готовить еду для детей.

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Антипригарное покрытие бывает следующих видов:

тефлоновое,

керамическое,

мраморное,

титановое,

бриллиантовое,

гранитное.

Все ли эти покрытия такие безопасные - рассказывает врач Наталья Зубарева.

1. Тефлон

Это политетрафторэтилен и перфтороктановая кислота (PFOA).

Только тефлон вместе со сковородой в духовке нагревается до 200 градусов, начинают выделяться пары флуоридной кислоты (они разъедают бетон) и перфторизобутилен (в 10 раз ядовитее, чем газы при газовых атаках).

PFOA (перфтороктанова кислота) – это вещество даже в очень малых дозах может вызвать повышение уровня холестерина, язвенный колит, заболевания щитовидной железы, онкологические болезни, осложнения беременности и врожденные дефекты.

В Европе это вещество признали канцерогеном и фактически вывели из производства.

2. Мраморное покрытие

Это тот же тефлон, но с добавлением мраморной крошки.



Мраморное покрытие сковородки

Титановое, алмазное, гранитные покрытия относятся к категории нанокомпозитных и обладают более совершенными качествами.

3. Титановое покрытие

Оно экологически чистое и совершенно безвредное, устойчиво к любому механическому воздействию. Идеально подходит как для жарки, так и для выпечки.

4. Бриллиантовое покрытие

Безопасное при нагревании до 320 градусов

5. Гранитное

Такое покрытие безопасно, пока целое, но оно не износостойкое, быстро истончается и скалывается. После этого сковороду использовать нельзя.

6. Керамическое покрытие (нанокомпозитный полимер с наночастицами песка)

Оно не выделяет вредных веществ при сильном нагревании до 450 градусов. Покрытие износостойкое и боится механических повреждений.

Прячутся под покрытием свинец и кадмий, что безопасности не добавляет, поэтому сковородой можно безопасно пользоваться только если она из 100% керамики.

7. Чугунное

Сковорода с естественным антипригарным покрытием наиболее безопасна и доступна.

Стоит помнить, что чугунная посуда насыщает пищу небольшим количеством железа, поэтому после приготовления необходимо переложить блюдо в другую посуду.

Врач также рассказала, какая посуда более безопасная – из нержавеющей стали, медная посуда или алюминиевая.

Медная посуда – опасна, потому что без защитного покрытия при использовании с кислыми продуктами выделяет много меди, что может стать причиной отравления металлами. Кроме того, в составе часто присутствует никель, а это канцероген.

Алюминиевая посуда – источник алюминия, который является сильным нейротоксином, т. е. токсином, который специфически действует на нервные клетки, к тому же такая посуда издает неприятный запах при нагревании.

Посуда из нержавеющей стали – безопасна, но внешнее покрытие дна должно обязательно быть из стали с маркировкой 18/0.



Посуда из нержавеющей стали безопасен с маркировкой дна 18/0

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