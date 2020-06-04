В Бразилии зарегистрировали наибольшее количество смертей в результате COVID-19 в стране за сутки. Со вчерашнего дня там умерло 1349 человек.

В Бразилии второй день подряд регистрируют высокую летальность среди пациентов с коронавирусом, сообщает Bloomerg.

К теме В Украине рекордное количество больных за сутки: ситуация в регионах

По состоянию на 4 июня в Бразилии зарегистрировали 32 548 летальных случаев из-за COVID-19. С начала пандемии болезнь обнаружили в 584 066 человек.

Сейчас Бразилия уступает только США по выявленным случаям заражения, находясь на втором месте по уровню заболеваемости в мире.

Эксперты считают, что количество инфицированных и жертв болезни в стране может быть значительно большим, ведь Бразилия до сих пор не тестирует достаточное количество населения.