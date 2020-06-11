От вчера в Украине зафиксировали еще 689 случаев заражения коронавирусом. Следовательно, по состоянию на утро 11 июня в стране зарегистрированы 29 070 пациентов с COVID-19.

От вчера на территории Украины коронавирус обнаружили еще у 689 человек – это самый высокий суточный показатель от начала пандемии, сообщает Центр общественного здоровья.

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За все время в стране зарегистрировали 29 070 случаев заражения коронавирусом.

За минувшие сутки повторный ПЦР-тест показал отрицательный результат по образцам 372 людей – это означает, что они преодолели болезнь. Всего от всех выявленных пациентов 13 141 человек уже выздоровел.

К сожалению, вчера в результате болезни умер еще 21 инфицированный. От начала пандемии умерли 854 пациента с COVID-19.

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