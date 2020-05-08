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Антирекорд на Львовщине: 65 случаев COVID-19 за сутки, мэрия собирает штаб быстрого реагирования

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Антирекорд на Львовщине
Антирекорд на Львовщине / Getty Images

За последние сутки на Львовщине зафиксировали 65 новых случаев болезни COVID-19. Во Львове решили собрать штаб быстрого реагирования.

Сейчас 65 новых больных – это наибольший результат на 8 мая по Украине. Об этом сообщил мэр Львова Андрей Садовый в телеграме.

Важно Коронавирус на Львовщине: подтверждена 17-я смерть от COVID-19

Садовый отметил, что за прошедшие сутки сделали 315 исследований, из них 65 дали положительный результат.

Это наибольший результат на сегодня по Украине. Собираем штаб быстрого реагирования. Дальнейшие действия озвучим после заседания штаба,
– написал мэр Львова.

Кроме Львовщины, большое количество новых больных зафиксировали в Черновицкой и Закарпатской областях, а также в Киеве.

Коронавирус на Львовщине: главное

  • По состоянию на 8 мая во Львове и Львовской области подтверждено 660 случаев инфицирования коронавирусом, из них 18 – летальные. 138 пациентов выздоровели.
  • Власть города начала договариваться с отелями, которые расположены вблизи больниц, чтобы там некоторое время смогли жить врачи.
  • Комендантского часа во Львове не будет, однако людей просят сидеть дома.
  • Во Львове усилили карантинные мероприятия: все торговые заведения, не имеющие стратегического значения для жизнедеятельности львовян, закрыли, не работают рестораны, кафе и кофейни, торгово-развлекательные центры.

Статистика коронавірусу у Львові
Статистика коронавируса во Львове / Фото Львовского городского совета

 

 

Автор: Алена Захарова
Теги: Новости Украины Здоровье ТОП Коронавирус в Украине Новости Львова Новости Здоровье Лечение
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