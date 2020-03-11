ВОЗ рассказала, как сделать антисептик в домашних условиях

Из-за распространения коронавируса на прилавках супермаркетов и аптек исчезли антисептики. Всемирная организация здравоохранения дала рекомендации, которые помогут сделать самостоятельно спиртсодержащий гель-антисептик.

Документ с подробными инструкциями содержит несколько вариантов приготовления средства личной гигиены.

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Рецепт приготовления антисептика

Для приготовления 1 л геля, что является оптимальным вариантом для домашних условий или локальной аптеки, нужно 833,3 мл этилового спирта, 41,7 мл пероксида водорода, 14,5 мл глицерина. Составляющие следует растворить с добавлением необходимого количества кипяченой или дистиллированной воды и хранить в герметичной емкости.

Для удобства антисептик можно разлить в емкости меньшего объема.



Во время эпидемии коронавируса очень важно держать руки в чистоте/Фото:Unsplash

Как пользоваться антисептиком

Обрабатывайте руки 30 секунд. Это важно, иначе опасные микробы могут выжить.

Во время использования антисептика нанесите его на поверхность одной руки, а затем распределите по всей поверхности обеих рук. Важно не вытирать антисептик пока руки не высохнут.

Много грязи собирается под ногтями, поэтому уделите особое внимание их очистке.

В случае частого пользования антисептиком применяйте крем для рук, чтобы избежать сухости и трещин кожи.

Держите средство подальше от детей, ведь симпатичные баночки очень притягивают малышей, но спирт в антисептике очень токсичен.

Антисептики на основе спирта могут быстро уменьшить количество микробов на руках в некоторых ситуациях, но они не панацея от всех видов микробов. Для удаления некоторых из них эффективнее вымыть руки с мылом.

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