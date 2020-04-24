Антитела к COVID-19 производятся только в 26% больных, – исследование
Исследователи из Франции провели эпидемиологическое исследование, чтобы выявить, в скольких больных коронавирусом вырабатываются антитела к болезни. Специалисты обнаружили, что из обследованных больных антитела появились только в 26%.
Исследование проводили специалисты из Института Пастера в одном из французских эпицентров вспышки коронавируса – городке Крепи-ан-Валуа на севере страны, сообщает l'express.
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Специалисты проводили исследования в одной из местных средних школ с 30 марта по 3 апреля. Covid-19 задел не только учителей и учеников школы, но и членов их семей. В общем исследователи обнаружили, что с 661 пациента антитела к коронавирусу имели лишь 26% инфицированных.
Антитела после заражения COVID-19 появляются у 26% людей. Этот уровень вполне достаточен для принятия решения о продлении карантина и не оправдывает малейшего расслабления,
– отмечают исследователи.
Также в исследовании говорится, что с февраля по март в 41% старшеклассников, преподавателей и сотрудников этой школы обнаружили коронавирус. После этого передача коронавируса происходила в семейном кругу, после чего только у 11% ближайших родственников больных учеников обнаружили антитела против COVID-19.
Вакцинация – один из методов выработки коллективного иммунитета, но против COVID-19 вакцины еще не существует / Фото: Unsplash
Следовательно, ученые сделали вывод, что еще рано говорить о выработке коллективного иммунитета человечества против коронавируса. Они отмечают, что для создания коллективного иммунитета антитела должны быть в 60% -70% людей.
Мы не уверены в защитных свойствах антител,
– добавил автор исследования Арно Фонтане.
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