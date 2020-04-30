Антитела лам могут помочь в борьбе с COVID-19

Поиск лекарств против COVID-19 заставил одну команду исследователей найти невероятного союзника для своей борьбы – ламу по имени Винтер. Дело в том, что когда иммунная система лам обнаруживает инородных захватчиков, таких как бактерии и вирусы, организм этих животных вырабатывает антитела двух типов.

Исследователи из Техасского университета в Остине, Национального института здоровья и Гентского университета в Бельгии пришли к выводу, что ламы могут помочь человеку побороть коронавирус, сообщает Medical Express. Исследование уже рецензированно и сейчас проходит окончательное форматирование – оно должно появиться в журнале Cell 5 мая.

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Исследователи связали две копии специального типа антитела, которые выработала лама, для создания нового антитела, которое прочно связывается с шипообразным белком коронавируса, вызывающего COVID-19. Предварительные тесты показывают, что новое антитело под названием VHH-72Fc блокирует вирусы, которые выделяет этот белок.

Это одно из первых антител, которое, как известно, нейтрализует SARS-CoV-2,

– сказал один из исследователей Джейсон МакЛеллан.

Команда ученых уже готовится к проведению доклинических исследований на животных, таких как хомяки или нечеловекообразные приматы. В случае положительных результатов далее они планируют проводить исследования на людях.



Лама Винтер, с помощью антител которой проводят исследования / Medical Express

Важно, что ученые работали над этим исследованием с 2016 года, когда ламе по имени Винтер было еще всего лишь 9 месяцев. Ранее команда изучала два предыдущих коронавируса: SARS-CoV-1 и MERS-CoV. Они работали над этим годами, но не выходили за рамки базового исследования, ведь потребности в лечении SARS-CoV-1 и MERS-CoV не было.

Если исследователи не ошибаются и антитела ламы действительно помогут человеку, на их основе создадут препарат, который смогут использовать не только для профилактики, но и в период болезни для уменьшения тяжести течения коронавируса. Это крайне важно для людей из групп риска и медработников, которые часто контактируют с больными коронавирусом.

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