Apple теперь изучает женское здоровье, слух и заболевания сердца

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Apple исследует женское здоровье
Apple исследует женское здоровье / twitter.com/BGR

В сотрудничестве с ведущими медицинскими учреждениями Apple сообщили о начале исследований слуха, здоровья женщин и работы сердца.

В Лос-Анджелесе прошла ежегодная презентация компании Apple. Кроме презентации новых гаджетов в Apple объявили о трех новаторских исследованиях в области здравоохранения.

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Совместно с Гарвардской школой общественного здравоохранения им. Т. Х. Чана и Национальным институтом наук об окружающей среде Apple будет изучать здоровье женщин, в частности менструальный цикл и гинекологические заболевания.

Исследования будут направлены на изучение таких состояний, как синдром поликистоза яичников, бесплодие, остеопороз, беременность и менопауза.

Кроме того, компания заявила, что будет изучать сердечные заболевания. Для этого будет сотрудничать с Американской ассоциацией кардиологии. Apple будет исследовать, как быстрая ходьба и подъем по лестнице связаны со здоровьем сердца и качеством жизни.


Apple рассмотрит связь состояния здоровья с темпом ходьбы

А вместе со специалистами Мичиганского университета Apple будет изучать факторы влияния на слух. Такое исследование впервые позволит понять, как ежедневное взаимодействие со звуком может повлиять на слух в перспективе.

Кстати, в новых Apple Watch 5 уже есть функция контроля громкости – если вокруг становится слишком громко, часы дают указание пользователю, что это может повредить его слуху.

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Теги: Сердечно-сосудистые заболевания Новости Здоровье Здоровье Техно Apple Медицина Презентация Apple Гаджеты Женское здоровье
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