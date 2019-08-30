Аритмия сердца: основные симптомы, причины и лечение

Главный насос организма – сердце – бьется благодаря электрическим импульсам, которые производятся особыми клетками в особой проводящей системе.

Эти импульсы "бегут" по сердечной мышце (миокарду) и тем самым вызывают ее сокращение и заставляют наше сердце работать. Но когда в этом отлаженной механизме случаются сбои, возникает аритмия, отмечает врач-кардиолог Ольга Савонина и Елена Аньшина.

Читайте также: Тахикардия: основные причины и симптомы учащенного сердцебиения

Что такое аритмия

Аритмия – это патологическое состояние, при котором происходят нарушения частоты, ритмичности и последовательности возбуждения и сокращения сердца.

Эти изменения могут приводить к нарушению нормальной сократимости сердца, что может привести к целому ряду серьезных осложнений.

На практике пациенты приходят и в основном жалуются на перебои в работе сердца, ощущения "лишних" сокращений, "замирания" сердца, сердцебиение.

Симптомы аритмии

перебои в работе сердца; ⠀ учащенное сердцебиение; ⠀ "замирание" сердца; ⠀ "пропуски" в ритме сердца, ⠀ ощущение нехватки воздуха; ⠀ дискомфорт в области сердца.

Виды аритмии

Аритмия имеет большое количество видов, основные из них:

Синусовая аритмия,

синусовая тахикардия,

синусовая брадикардия,

экстрасистолия предсердная,

экстрасистолия желудочковая,

мерцательная аритмия (фибрилляция предсердий),

WPW синдром (синдром преждевременного возбуждения желудочков) и другие.

Основные причины аритмии:

1. Кардиальные причины:

ишемическая болезнь сердца, в том числе стенокардия и инфаркт миокарда

атеросклероз коронарных артерий

сердечная недостаточность

различные пороки сердца

воспалительные заболевания сердца

опухоли сердца

2. Влияние лекарственных препаратов: передозировка или побочное действие аритмичных лекарств, сердечных гликозидов, мочегонных, средств от бронхиальной астмы и тому подобное.

3. Нарушение электролитов: увеличение и снижение количества калия, кальция, магния и др.

Электролиты – что это? Это ионные растворы (соли), которые в природе существуют в виде минералов. Электролиты имеют важную функцию гидратации организма для поддержания функции мышц и нервов. Поскольку тело человека в основном состоит из воды, важно получать эти минералы в достаточном количестве. Когда в организме достаточно воды, он лучше избавится от внутренних токсинов, таких как мочевина и аммиак. Основные электролиты: 1. Натрий (Na +)

2. Хлор (Cl-)

3. Калий (K +)

4. Магний (Mg ++)

5. Кальций (Ca ++)

6. Фосфат (HPO4-)

7. Бикарбонат (HCO3-)

4. Токсическое воздействие никотина, алкоголя, наркотиков.

5. Заболевания щитовидной железы.



Основные причины аритмии

6. Болезни позвоночника.

7. Абдоминальное ожирение.

Болезнь – причины возникновения Это патологическое состояние, при котором жир откладывается в области талии и верхней части живота. К этому виду ожирения приводят: нерациональное питание и переедание;

малоподвижный образ жизни;

нарушение функции гипоталамуса;

хроническое переутомление, стрессы;

снижение тестостерона.

8. Заболевания нервной системы, в том числе депрессии, панические атаки и др.

9. Иногда причину не удается установить, то есть идиопатические аритмии.

10. Анемия.

Анемия – симптомы бледная и сухая кожа;

головокружение

одышка при физических упражнениях;

учащенное сердцебиение (тахикардия)

ломкость ногтей;

выпадение волос;

болезненные язвы в ротовой полости;

жжение на языке;

осложнения при глотании;

Диагностика и лечение аритмии

Лечением аритмии должен заниматься квалифицированный врач-кардиолог.

Если у вас или у ваших близких возникло подозрение на аритмию, следует немедленно обратиться к специалисту.

Какие анализы пациенту с подозрением на аритмию стоит сдать:

общий анализ крови

биохимия крови с липидным профилем; ⠀

фибриноген, глюкоза; ⠀

ТТГ (ТТГ), Трийодтиронин (Т3) и тироксин (Т4) ⠀

калий (магний)

эстрадиол, прогестерон, пролактин – при подозрении на менопаузу или гормональные нарушения;

кортизол, серотонин, адреналин; ⠀

электрокардиограмма (ЭКГ)

эхокардиография (УЗИ сердца) ⠀

УЗИ щитовидной железы ⠀

Холтер-ЭКГ (холтеровское мониторирование ЭКГ)



Пациенту с подозрением на аритмию нужно сделать электрокардиограмму

После первичного скрининга (обследования) может понадобиться более сложнее дообследование: ⠀

1). Стресс-тест с физической нагрузкой на беговой дорожке или велоэргометре (или с медикаментозной пробой) ⠀

2). ЭФИ (электрофизиологическое исследование и картирование) – когда вводятся специальные маленькие катетеры в полость сердца и провоцируется аритмия. Благодаря этому методу врач может определить вид аритмии и подобрать препарат для лечения.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.