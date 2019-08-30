Аритмия сердца: основные симптомы, причины и лечение

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Аритмия сердца – причины, симптомы и первая помощь при аритмии
Аритмия сердца: симптомы и причины / health.harvard.edu

Главный насос организма – сердце – бьется благодаря электрическим импульсам, которые производятся особыми клетками в особой проводящей системе.

Эти импульсы "бегут" по сердечной мышце (миокарду) и тем самым вызывают ее сокращение и заставляют наше сердце работать. Но когда в этом отлаженной механизме случаются сбои, возникает аритмия, отмечает врач-кардиолог Ольга Савонина и Елена Аньшина.

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Что такое аритмия

Аритмия – это патологическое состояние, при котором происходят нарушения частоты, ритмичности и последовательности возбуждения и сокращения сердца.

Эти изменения могут приводить к нарушению нормальной сократимости сердца, что может привести к целому ряду серьезных осложнений.

На практике пациенты приходят и в основном жалуются на перебои в работе сердца, ощущения "лишних" сокращений, "замирания" сердца, сердцебиение.

Симптомы аритмии

  1. перебои в работе сердца; ⠀
  2. учащенное сердцебиение; ⠀
  3. "замирание" сердца; ⠀
  4. "пропуски" в ритме сердца, ⠀
  5. ощущение нехватки воздуха; ⠀
  6. дискомфорт в области сердца.

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Виды аритмии

Аритмия имеет большое количество видов, основные из них:

  • Синусовая аритмия,
  • синусовая тахикардия,
  • синусовая брадикардия,
  • экстрасистолия предсердная,
  • экстрасистолия желудочковая,
  • мерцательная аритмия (фибрилляция предсердий),
  • WPW синдром (синдром преждевременного возбуждения желудочков) и другие.

Основные причины аритмии:

1. Кардиальные причины:

  • ишемическая болезнь сердца, в том числе стенокардия и инфаркт миокарда
  • атеросклероз коронарных артерий
  • сердечная недостаточность
  • различные пороки сердца
  • воспалительные заболевания сердца
  • опухоли сердца

2. Влияние лекарственных препаратов: передозировка или побочное действие аритмичных лекарств, сердечных гликозидов, мочегонных, средств от бронхиальной астмы и тому подобное.

3. Нарушение электролитов: увеличение и снижение количества калия, кальция, магния и др.

 
Электролиты – что это?

Это ионные растворы (соли), которые в природе существуют в виде минералов. Электролиты имеют важную функцию гидратации организма для поддержания функции мышц и нервов. Поскольку тело человека в основном состоит из воды, важно получать эти минералы в достаточном количестве. Когда в организме достаточно воды, он лучше избавится от внутренних токсинов, таких как мочевина и аммиак.

Основные электролиты:

1. Натрий (Na +)
2. Хлор (Cl-)
3. Калий (K +)
4. Магний (Mg ++)
5. Кальций (Ca ++)
6. Фосфат (HPO4-)
7. Бикарбонат (HCO3-)

4. Токсическое воздействие никотина, алкоголя, наркотиков.

5. Заболевания щитовидной железы.

Основні причини аритмії
Основные причины аритмии

6. Болезни позвоночника.

7. Абдоминальное ожирение.

 
Болезнь – причины возникновения

Это патологическое состояние, при котором жир откладывается в области талии и верхней части живота. К этому виду ожирения приводят:

  • нерациональное питание и переедание;
  • малоподвижный образ жизни;
  • нарушение функции гипоталамуса;
  • хроническое переутомление, стрессы;
  • снижение тестостерона.
 

8. Заболевания нервной системы, в том числе депрессии, панические атаки и др.

9. Иногда причину не удается установить, то есть идиопатические аритмии.

10. Анемия.

 
Анемия – симптомы
  • бледная и сухая кожа;
  • головокружение
  • одышка при физических упражнениях;
  • учащенное сердцебиение (тахикардия)
  • ломкость ногтей;
  • выпадение волос;
  • болезненные язвы в ротовой полости;
  • жжение на языке;
  • осложнения при глотании;

Диагностика и лечение аритмии

Лечением аритмии должен заниматься квалифицированный врач-кардиолог.

Если у вас или у ваших близких возникло подозрение на аритмию, следует немедленно обратиться к специалисту.

Какие анализы пациенту с подозрением на аритмию стоит сдать:

  • общий анализ крови
  • биохимия крови с липидным профилем; ⠀
  • фибриноген, глюкоза; ⠀
  • ТТГ (ТТГ), Трийодтиронин (Т3) и тироксин (Т4) ⠀
  • калий (магний)
  • эстрадиол, прогестерон, пролактин – при подозрении на менопаузу или гормональные нарушения;
  • кортизол, серотонин, адреналин; ⠀
  • электрокардиограмма (ЭКГ)
  • эхокардиография (УЗИ сердца) ⠀
  • УЗИ щитовидной железы ⠀
  • Холтер-ЭКГ (холтеровское мониторирование ЭКГ)

Пацієнту з підозрою на аритмію потрібно зробити електрокардіограму
Пациенту с подозрением на аритмию нужно сделать электрокардиограмму

После первичного скрининга (обследования) может понадобиться более сложнее дообследование: ⠀

1). Стресс-тест с физической нагрузкой на беговой дорожке или велоэргометре (или с медикаментозной пробой) ⠀

2). ЭФИ (электрофизиологическое исследование и картирование) – когда вводятся специальные маленькие катетеры в полость сердца и провоцируется аритмия. Благодаря этому методу врач может определить вид аритмии и подобрать препарат для лечения.

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Теги: Здоровье Новости Здоровье Лечение Сердечно-сосудистые заболевания
Источник: Здоров'я 24
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