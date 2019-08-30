Аритмия сердца: основные симптомы, причины и лечение
Главный насос организма – сердце – бьется благодаря электрическим импульсам, которые производятся особыми клетками в особой проводящей системе.
Эти импульсы "бегут" по сердечной мышце (миокарду) и тем самым вызывают ее сокращение и заставляют наше сердце работать. Но когда в этом отлаженной механизме случаются сбои, возникает аритмия, отмечает врач-кардиолог Ольга Савонина и Елена Аньшина.
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Что такое аритмия
Аритмия – это патологическое состояние, при котором происходят нарушения частоты, ритмичности и последовательности возбуждения и сокращения сердца.
Эти изменения могут приводить к нарушению нормальной сократимости сердца, что может привести к целому ряду серьезных осложнений.
На практике пациенты приходят и в основном жалуются на перебои в работе сердца, ощущения "лишних" сокращений, "замирания" сердца, сердцебиение.
Симптомы аритмии
- перебои в работе сердца; ⠀
- учащенное сердцебиение; ⠀
- "замирание" сердца; ⠀
- "пропуски" в ритме сердца, ⠀
- ощущение нехватки воздуха; ⠀
- дискомфорт в области сердца.
Виды аритмии
Аритмия имеет большое количество видов, основные из них:
- Синусовая аритмия,
- синусовая тахикардия,
- синусовая брадикардия,
- экстрасистолия предсердная,
- экстрасистолия желудочковая,
- мерцательная аритмия (фибрилляция предсердий),
- WPW синдром (синдром преждевременного возбуждения желудочков) и другие.
Основные причины аритмии:
1. Кардиальные причины:
- ишемическая болезнь сердца, в том числе стенокардия и инфаркт миокарда
- атеросклероз коронарных артерий
- сердечная недостаточность
- различные пороки сердца
- воспалительные заболевания сердца
- опухоли сердца
2. Влияние лекарственных препаратов: передозировка или побочное действие аритмичных лекарств, сердечных гликозидов, мочегонных, средств от бронхиальной астмы и тому подобное.
3. Нарушение электролитов: увеличение и снижение количества калия, кальция, магния и др.
Это ионные растворы (соли), которые в природе существуют в виде минералов. Электролиты имеют важную функцию гидратации организма для поддержания функции мышц и нервов. Поскольку тело человека в основном состоит из воды, важно получать эти минералы в достаточном количестве. Когда в организме достаточно воды, он лучше избавится от внутренних токсинов, таких как мочевина и аммиак.
Основные электролиты:
1. Натрий (Na +)
2. Хлор (Cl-)
3. Калий (K +)
4. Магний (Mg ++)
5. Кальций (Ca ++)
6. Фосфат (HPO4-)
7. Бикарбонат (HCO3-)
4. Токсическое воздействие никотина, алкоголя, наркотиков.
5. Заболевания щитовидной железы.
Основные причины аритмии
6. Болезни позвоночника.
7. Абдоминальное ожирение.
Это патологическое состояние, при котором жир откладывается в области талии и верхней части живота. К этому виду ожирения приводят:
- нерациональное питание и переедание;
- малоподвижный образ жизни;
- нарушение функции гипоталамуса;
- хроническое переутомление, стрессы;
- снижение тестостерона.
8. Заболевания нервной системы, в том числе депрессии, панические атаки и др.
9. Иногда причину не удается установить, то есть идиопатические аритмии.
10. Анемия.
- бледная и сухая кожа;
- головокружение
- одышка при физических упражнениях;
- учащенное сердцебиение (тахикардия)
- ломкость ногтей;
- выпадение волос;
- болезненные язвы в ротовой полости;
- жжение на языке;
- осложнения при глотании;
Диагностика и лечение аритмии
Лечением аритмии должен заниматься квалифицированный врач-кардиолог.
Если у вас или у ваших близких возникло подозрение на аритмию, следует немедленно обратиться к специалисту.
Какие анализы пациенту с подозрением на аритмию стоит сдать:
- общий анализ крови
- биохимия крови с липидным профилем; ⠀
- фибриноген, глюкоза; ⠀
- ТТГ (ТТГ), Трийодтиронин (Т3) и тироксин (Т4) ⠀
- калий (магний)
- эстрадиол, прогестерон, пролактин – при подозрении на менопаузу или гормональные нарушения;
- кортизол, серотонин, адреналин; ⠀
- электрокардиограмма (ЭКГ)
- эхокардиография (УЗИ сердца) ⠀
- УЗИ щитовидной железы ⠀
- Холтер-ЭКГ (холтеровское мониторирование ЭКГ)
Пациенту с подозрением на аритмию нужно сделать электрокардиограмму
После первичного скрининга (обследования) может понадобиться более сложнее дообследование: ⠀
1). Стресс-тест с физической нагрузкой на беговой дорожке или велоэргометре (или с медикаментозной пробой) ⠀
2). ЭФИ (электрофизиологическое исследование и картирование) – когда вводятся специальные маленькие катетеры в полость сердца и провоцируется аритмия. Благодаря этому методу врач может определить вид аритмии и подобрать препарат для лечения.
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